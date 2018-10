몬스타엑스, 日 싱글 판매량 10만장 돌파…두번째 골드 인증 입력 2018.10.17 (15:14) 연합뉴스

보이그룹 몬스타엑스 음반이 일본 레코드협회에서 두 번째 골드 인증을 받았다.



10일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 몬스타엑스가 지난달 12일 일본에서 발매한 네 번째 싱글 '리빙 잇 업'(LIVIN 'IT UP)은 판매량 10만장을 돌파해 일본 레코드협회로부터 골드 인증을 획득했다. 앞서 이들은 지난 1월 일본에서 발표한 싱글 '스포트라이트'(SPOTLIGHT)로 골드 인증을 받았다.



일본 레코드협회는 판매량 10만장을 넘긴 음반을 골드, 25만장 이상을 플래티넘, 50만장 이상을 더블 플래티넘으로 분류한다.



몬스타엑스는 1월 '스포트라이트'를 시작으로 3월 한국 미니앨범 , 4월 일본 정규 1집, 9월 '리빙 잇 업'으로 일본 오리콘차트와 타워레코드 종합 주간차트 1위와 빌보드 재팬 '핫 100' 3위 등을 기록했다.



또 지난해 일본 음악 페스티벌인 '서머소닉 2017'에 한국 대표로 출연했으며 올해 4월 일본 4개 도시 라이브 투어를 전석 매진시킨 뒤 최근 월드투어 일환으로 일본 아레나(경기장) 공연을 펼쳤다.



이들은 22일 정규 앨범 '테이크.1 아 유 데어?'(TAKE.1 ARE YOU THERE?) 발매를 앞뒀다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보