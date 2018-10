[스폿@뮤직뱅크 라이브] 소희 “멤버들이 가장 보고 싶을 때는…” 페이스북 Live 입력 2018.10.19 (11:55)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. ELRIS' Sohee who has a solo debut stage today, said she misses ELRIS members a lot. Sohee said "when I'm alone at the waiting room, I miss ELRIS the most. It was fun to hang out together before our stage". As a solo, her style has also changed. Unlike the previous cute concept of ELRIS, Sohee showed her sexy charms. Plus, do not miss the interview with all the members of NCT127, Weki Meki, Snuper, April, WJSN, KimDongHan, GWSN, Dreamcatcher, YooJaePil, Snufact, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. 솔로 데뷔에 나선 걸그룹 엘리스 멤버 소희가 멤버들에 대한 각별한 애정을 드러냈습니다. 소희는 "대기실에 있을 때 멤버들이 가장 생각난다"고 했는데요. "장난도 치고 놀면서 대기할 때가 재밌었는데, 혼자 있으려니 쓸쓸하다"라고 말했습니다. 엘리스에서 귀엽고 통통 튀는 매력을 보여줬던 소희. 이번 솔로 활동에서는 섹시하고 도발적인 모습을 기대해도 좋다고 귀뜸하네요. NCT127, 위키미키, 우주소녀, 스누퍼, 김동한, 공원소녀, 드림캐쳐, 유재필, 스누팩트, 에이프릴의 인터뷰도 함께 담았습니다. 함께 보시죠!





입력 2018.10.19 (11:55) 페이스북 Live

