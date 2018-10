폼페이오 “다음다음 주에 북미 고위급 회담 개최 희망” 입력 2018.10.20 (07:30) 수정 2018.10.20 (07:55) 인터넷 뉴스

미국의 마이크 폼페이오 국무장관이 북·미 비핵화 대화와 관련해, 이달 말쯤 고위급 회담이 열릴 가능성을 내비쳤습니다.



멕시코를 방문하고 있는 폼페이오 장관은 현지시각으로 19일 멕시코시티에서 미국의 소리(VOA)와 인터뷰를 갖고, "1주 반 안에(in the next week and a half or so) 나와 북한 측 카운터파트의 고위급 회담이 '여기'(here)에서 있길 희망한다"고 말했습니다.



폼페이오 장관은 이 회담을 통해 도널드 트럼프 대통령과 북한 김정은 국무위원장의 2차 정상회담을 성사시켜, 비핵화에 대한 또 다른 큰 진전을 이룰 진정한 기회가 되길 바란다고 덧붙였습니다.



폼페이오 장관이 말한 '1주 반'은 대략 열흘 안팎이 돼, 이달 마지막 주에 고위급 회담이 열릴 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 그가 말한 '여기'가 미국을 의미하는 것인지, 인터뷰가 진행된 멕시코를 지칭한 것인지, 혹은 특정한 곳의 의미를 담지 않은 것인지는 분명하지 않습니다.



또 폼페이오 장관은, 2차 북·미 정상회담이 '조만간'(very near future) 열릴 것으로 예상하느냐는 질문에는 "그렇다"라고 대답했습니다. 그는 '조만간'의 의미를 묻는 질문에는, "아직 날짜가 정해지지 않은 상태여서 언제라고 말할 준비가 돼 있지 않다"면서 "우리는 두 지도자가 만날 날짜와 시간, 장소를 찾기 위해 노력하고 있다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

