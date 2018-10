“맑고 섹시한 음색”…이문세가 극찬한 후배는?

이문세의 정규 16집 ‘비트윈 어스’(Between US) 이문세의 정규 16집 ‘비트윈 어스’(Between US)

출처 : 헤이즈 인스타그램 출처 : 헤이즈 인스타그램

가수 이문세가 후배 가수 헤이즈를 칭찬했다.이문세는 오늘(22일) 오후 서울 용산구 한남동 블루스퀘어에서 정규 16집 '비트윈 어스'(Between US) 앨범 발매 기념 미디어 음악감상회를 열었다.이문세는 먼저 "1년 중 제가 가장 좋아하는 달이 10월이다. 결혼도 10월에 했다"며 "10월에 새 앨범을 낼 수 있어 기쁘다"는 소감을 밝혔다.이문세의 이번 앨범에는 그룹 다이나믹 듀오 개코를 포함해 헤이즈, 선우정아, 잔나비, 김윤희, 임헌일 등 다양한 가수들과 함께 협업했다.이문세는 특히 이번 앨범에 함께할 가수들을 '블라인드 테스트'를 통해 결정했다고 밝혔다. 이문세는 "곡을 200곡 정도 받았다. 누가 어떤 곡을 쓴지 전혀 모르는 상태에서 블라인드 초이스를 했다. 음악만 듣고 총 20곡으로 압축했고, 그때 작곡가와 가수를 알았다"고 밝혔다.또 이번 타이틀 곡 '희미해서'를 함께 작업한 헤이즈에 대해서는 "사실 헤이즈를 이번에 처음 알게 됐다"며 "'이렇게 목소리가 맑고 섹시한 가수가 있었나'하고 놀랐다"며 칭찬했다. 그러면서 "'희미해서'는 이번 앨범에 수록된 10곡 중 제일 많이 불러본 노래"라며 "헤이즈가 만든 매력을 표현하기 위해 노력했다. 그만큼 값진 결과물을 가져다줬다. 헤이즈가 저에게 선물처럼 준 곡"이라고 애정을 드러냈다.헤이즈 역시 21일 자신의 인스타그램을 통해 '희미해서'의 티저 영상을 공개하며 "오직 이문세 선배님만을 생각하며 작사 작곡한 곡"이라며, "제가 써 내려간 이야기를 선배님의 목소리로 또 선배님만의 감정과 감성을 담아 불러주셨다는 게 아직도 실감이 나지 않아요. 그저 감사하다"는 소감을 전했다.'희미해서'를 포함한 이문세의 정규 16집 'Between Us' 수록곡은 오늘(22일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다.K스타 강이향 kbs.2fragrance@kbs.co.kr