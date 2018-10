한국과학창의재단 전 간부 3명 성매매 혐의로 징계 입력 2018.10.23 (11:49) 인터넷 뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

한국과학창의재단의 전 간부 3명이 성매매와 뇌물수수 혐의로 재판에 넘겨져 재단 측의 징계를 받은 사실이 확인됐습니다.



국회 과학기술정보통신방송위원회 윤상직 의원실은 한국과학창의재단으로부터 제출받은 자료를 공개하며, 재단 소속 전 간부 3명이 성매매와 뇌물수수 혐의로 경찰의 수사를 받고 재판에 넘겨져 재단의 징계를 받은 사실이 확인됐다고 밝혔습니다.



경찰에 따르면 재단 소속 A 전 단장과 B 전 실장, C 전 팀장은 2015년 3월 서울 강남의 한 유흥주점에서 술을 마신 뒤 위층에 있는 호텔 객실에서 성매매한 혐의를 받고 있습니다. C 전 팀장은 2016년 5월에도 또 다른 강남의 유흥주점에서 혼자 성매매를 하고, 2016년 12월엔 B 전 실장과 함께 성매매를 한 혐의로 적발되기도 했습니다.



앞서 A 전 단장과 B 전 실장은 2016년 7월 재단 박람회 운영사 대표 D 씨에게 유흥주점 술값 145만 원을 대신 송금하도록 하는 방식으로 뇌물을 수수한 혐의도 받고 있습니다. A 전 단장은 2013년 3월과 4월에도 행사 기획사 대표 E 씨로부터 각각 219만 원과 290만 원을 수수한 혐의도 받고 있습니다.



경찰은 A 전 단장과 B 전 실장을 뇌물수수 혐의로, A 전 단장과 B 전 실장, C 전 팀장을 성매매 알선 등 행위에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 기소했습니다.



이에 따라 한국과학창의재단은 자체 조사를 거쳐 지난 5월 A 전 단장을 해임하고, B 전 실장과 C 전 팀장에게 각각 정직 3개월과 1개월 징계를 통보해 무보직으로 근무하도록 했습니다.



과학기술문화 증진과 창의적 인재 육성을 목적으로 한 과학창의재단은 과학기술정보통신부, 중소기업 벤처 부, 교육부로부터 전액 출연금을 지원받고 있으며, 올해 전체사업비가 1,095억 6,000만 원에 달합니다.

한국과학창의재단 전 간부 3명 성매매 혐의로 징계

입력 2018.10.23 (11:49) 인터넷 뉴스

한국과학창의재단의 전 간부 3명이 성매매와 뇌물수수 혐의로 재판에 넘겨져 재단 측의 징계를 받은 사실이 확인됐습니다.



국회 과학기술정보통신방송위원회 윤상직 의원실은 한국과학창의재단으로부터 제출받은 자료를 공개하며, 재단 소속 전 간부 3명이 성매매와 뇌물수수 혐의로 경찰의 수사를 받고 재판에 넘겨져 재단의 징계를 받은 사실이 확인됐다고 밝혔습니다.



경찰에 따르면 재단 소속 A 전 단장과 B 전 실장, C 전 팀장은 2015년 3월 서울 강남의 한 유흥주점에서 술을 마신 뒤 위층에 있는 호텔 객실에서 성매매한 혐의를 받고 있습니다. C 전 팀장은 2016년 5월에도 또 다른 강남의 유흥주점에서 혼자 성매매를 하고, 2016년 12월엔 B 전 실장과 함께 성매매를 한 혐의로 적발되기도 했습니다.



앞서 A 전 단장과 B 전 실장은 2016년 7월 재단 박람회 운영사 대표 D 씨에게 유흥주점 술값 145만 원을 대신 송금하도록 하는 방식으로 뇌물을 수수한 혐의도 받고 있습니다. A 전 단장은 2013년 3월과 4월에도 행사 기획사 대표 E 씨로부터 각각 219만 원과 290만 원을 수수한 혐의도 받고 있습니다.



경찰은 A 전 단장과 B 전 실장을 뇌물수수 혐의로, A 전 단장과 B 전 실장, C 전 팀장을 성매매 알선 등 행위에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 기소했습니다.



이에 따라 한국과학창의재단은 자체 조사를 거쳐 지난 5월 A 전 단장을 해임하고, B 전 실장과 C 전 팀장에게 각각 정직 3개월과 1개월 징계를 통보해 무보직으로 근무하도록 했습니다.



과학기술문화 증진과 창의적 인재 육성을 목적으로 한 과학창의재단은 과학기술정보통신부, 중소기업 벤처 부, 교육부로부터 전액 출연금을 지원받고 있으며, 올해 전체사업비가 1,095억 6,000만 원에 달합니다.

기자 정보