[스폿@뮤직뱅크 라이브] 아이돌이 핼러윈을 기념하는 법 페이스북 Live 입력 2018.10.26 (11:45) 수정 2018.10.26 (11:45)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Halloween is just around the corner! Fromis9 wore special costumes to celebrate early. They changed into nine Disney princesses - snow white, the little mermaid, princess Fiona, and so on. Rookie group Shafla also gave tips to enjoy Halloween. They said "joyful mind is important. If you're happy, you can have lots of fun no matter where you are." Plus, do not miss the interview with all the members of NCT127, April, MonstaX, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. 오는 31일이 핼러윈인데요. 벌써부터 특별한 핼러윈 의상을 입은 가수들이 눈에 띄었습니다. 프로미스나인은 아홉 명의 디즈니 공주들로 변신했습니다. 백설공주, 인어공주, 피오나 공주 등 동화 속 공주들을 완벽 재현했습니다. 신인 그룹 샤플라는 "그날 스케줄이 너무 빡빡하지만, 행복하다면 어디에 있든 상관없이 핼로윈을 만끽할 수 있을 것"라고 말했습니다. NCT127, 에이프릴, 몬스타엑스의 인터뷰도 함께 담았습니다. 함께 보시죠!





