美총기난사범 “유대인은 사탄의 자식들” 적개심 표출 입력 2018.10.28 (08:42) 수정 2018.10.28 (08:46) 인터넷 뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

27일(현지시간) 미국 동부 펜실베이니아주(州) 피츠버그의 유대교 사원에서 총기를 난사해 사망 11명 등 17명의 사상자를 낸 용의자 로버트 바우어스(46)는 소셜미디어 등을 통해 유대인에 대한 적개심을 자주 표출해 온 것으로 알려졌습니다.



미 일간 뉴욕타임스(NYT)와 로이터 통신 등에 따르면 건장한 체격의 백인 남성인 바우어스는 극우 인사들이 많이 사용하는 것으로 알려진 소셜미디어 플랫폼 '갭닷컴'(Gab.com) 계정의 자기 소개란에 "유대인은 사탄의 자식들"(Jews are the children of Satan)이라고 적었습니다.



바우어스는 또 총기 난사 수 시간 전에는 갭닷컴에 유대인 난민의 미국 정착을 돕는 비영리단체인 '히브리 이민자 지원협회(HIAS) 웹사이트를 게시하면서 "HIAS는 우리 국민을 죽이는 침략자들을 들여오길 좋아한다. 나는 가만히 앉아서 내 국민이 살육당하는 걸 지켜볼 수 없다. 나는 들어간다(I'm going in)"라고 적었습니다.



현지 언론보도에 따르면 바우어스는 사원에 난입해 총기를 난사할 당시 "모든 유대인은 죽어야 한다"고 외친 것으로 알려졌습니다.



바우어스는 총기 난사 이틀 전 갭닷컴에 "트럼프 대통령은 국수주의자(nationalist)가 아니라 세계주의자(globalist)"라며 "(유대인들이) 들끓는 한 '미국을 다시 위대하게'(MAGA·트럼프 대통령이 자주 쓰는 구호)는 없다"고 적는 등 트럼프 대통령에는 비판적이었다고 NYT는 전했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

美총기난사범 “유대인은 사탄의 자식들” 적개심 표출

입력 2018.10.28 (08:42) 수정 2018.10.28 (08:46) 인터넷 뉴스

27일(현지시간) 미국 동부 펜실베이니아주(州) 피츠버그의 유대교 사원에서 총기를 난사해 사망 11명 등 17명의 사상자를 낸 용의자 로버트 바우어스(46)는 소셜미디어 등을 통해 유대인에 대한 적개심을 자주 표출해 온 것으로 알려졌습니다.



미 일간 뉴욕타임스(NYT)와 로이터 통신 등에 따르면 건장한 체격의 백인 남성인 바우어스는 극우 인사들이 많이 사용하는 것으로 알려진 소셜미디어 플랫폼 '갭닷컴'(Gab.com) 계정의 자기 소개란에 "유대인은 사탄의 자식들"(Jews are the children of Satan)이라고 적었습니다.



바우어스는 또 총기 난사 수 시간 전에는 갭닷컴에 유대인 난민의 미국 정착을 돕는 비영리단체인 '히브리 이민자 지원협회(HIAS) 웹사이트를 게시하면서 "HIAS는 우리 국민을 죽이는 침략자들을 들여오길 좋아한다. 나는 가만히 앉아서 내 국민이 살육당하는 걸 지켜볼 수 없다. 나는 들어간다(I'm going in)"라고 적었습니다.



현지 언론보도에 따르면 바우어스는 사원에 난입해 총기를 난사할 당시 "모든 유대인은 죽어야 한다"고 외친 것으로 알려졌습니다.



바우어스는 총기 난사 이틀 전 갭닷컴에 "트럼프 대통령은 국수주의자(nationalist)가 아니라 세계주의자(globalist)"라며 "(유대인들이) 들끓는 한 '미국을 다시 위대하게'(MAGA·트럼프 대통령이 자주 쓰는 구호)는 없다"고 적는 등 트럼프 대통령에는 비판적이었다고 NYT는 전했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보