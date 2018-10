방탄소년단, ‘세이브 미’ 뮤비 유튜브 3억뷰 입력 2018.10.31 (13:03) 수정 2018.10.31 (13:04) 연합뉴스

보이그룹 방탄소년단의 '세이브 미'(Save ME) 뮤직비디오가 유튜브 3억뷰를 돌파했다.



31일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 2016년 5월 발매된 방탄소년단 스페셜 앨범 '화양연화 영 포에버'(Young Forever) 수록곡 '세이브 미' 뮤직비디오는 이날 오전 유튜브 조회수 3억 건을 넘겼다.



이로써 방탄소년단은 5억뷰를 돌파한 'DNA'와 4억뷰를 넘긴 '불타오르네'(FIRE), 3억뷰를 돌파한 '쩔어', '피 땀 눈물', '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스, '페이크 러브'(FAKE LOVE)에 이어 '세이브 미'까지 한국 가수 최다인 총 7편의 3억뷰 돌파 뮤직비디오를 보유하게 됐다.



이밖에도 '낫 투데이'(Not Today), '상남자', '봄날', '아이돌' 등 4편의 뮤직비디오가 2억뷰, '데인저'(Danger), '아이 니드 유'(I NEED U), '호르몬 전쟁', '하루만' 등 4편의 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.



한편, 방탄소년단 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)는 30일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에서 '빌보드 200' 50위에 올라 9주 연속 진입했다.



또 '빌보드 200'에는 리더 RM의 솔로 믹스테이프 '모노'(mono.)가 26위로 나란히 이름을 올렸다. '모노'는 '월드 앨범' 2위, '인디펜던트 앨범' 2위, '디지털 앨범' 4위 등도 기록했다.



아울러 방탄소년단은 '소셜 50' 차트에서 68주 연속 1위로 최장 기간 정상을 지켰으며, RM은 '이머징 아티스트' 차트 1위에 올랐다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

