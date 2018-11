[연예수첩] 방탄소년단, 美 빌보드 ‘소셜 50’ 차트 68주 연속 1위…역대 최장 아침뉴스타임 입력 2018.11.02 (08:28) 수정 2018.11.02 (08:34)

세계적인 영향력을 떨치고 있는 그룹 방탄소년단이 또 하나의 기록을 세웠습니다!



[방탄소년단 : "You can’t stop me lovin’ myself 얼쑤 좋다 You can’t stop me lovin’ myself ♬"]



현지시간으로 지난달 30일, 미국 빌보드가 발표한 ‘소셜 50’ 차트에서 68주 연속 1위를 차지하며 역대 최장기간을 달성한 방탄소년단!



'소셜 50'은 전 세계 SNS에서 가장 화제가 되고 있는 아티스트를 선정하는 인기 차트인데요.



앞서 지난 8월, 방탄소년단은 56주 연속 1위에 머물렀던 팝스타 저스틴 비버를 제치고 최장 기록의 주인공이 돼 현재까지도 정상을 놓치지 않고 있습니다.



방탄소년단의 눈부신 활약이 앞으로도 쭉 이어지길 바랍니다!

입력 2018.11.02 (08:28) 수정 2018.11.02 (08:34) 아침뉴스타임

