[연예수첩] 블랙핑크, 내년 1월 데뷔 후 첫 월드 투어 개최 아침뉴스타임 입력 2018.11.02 (08:31) 수정 2018.11.02 (08:44)

최근 미국 진출을 공표한 걸 그룹 블랙핑크가 본격적으로 해외 활동을 시작합니다!



[블랙핑크 : "Hit you with that ddu-du ddu-du du ♬"]



어제 오후, 소속사는 공식 블로그를 통해 “블랙핑크가 내년 1월 데뷔 후 첫 월드 투어에 나선다“며 1차 도시 일정을 밝혔습니다.



블랙핑크는 방콕, 자카르타, 타이베이 등 7개 도시에서 8회 공연을 펼칠 예정인데요.



걸 그룹 최초로 라이브 밴드와 함께 무대를 꾸며 더욱 풍성한 음악을 글로벌 팬들에게 선물한다고 하네요.



블랙핑크는 그간 특별한 해외 활동 없이도 빌보드 ‘핫 100’ 차트 진입, ‘뚜두뚜두’를 포함한 6편의 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 억대 뷰를 넘어서는 등 글로벌한 영향력을 입증했는데요.



세계 무대에서 저력을 보여줄 블랙핑크!



첫 월드 투어를 성공적으로 마치고, 건강하게 돌아오길 바랄게요.



지금까지 김선근의 <연예수첩>이었습니다.

