[스폿@뮤직뱅크 라이브] 올겨울 유행할 ‘아이돌 패딩 패션’은? 페이스북 Live 입력 2018.11.02 (11:42)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. There has been a big gap in temperature nowadays. Idol's 'down jacket fashion' began earlier than last year. April's jacket came down to their ankles, which made them look cuter. It got longer, and slimmer than last year. Monsta X chose white knee-high jackets. These made them look taller and reliable! Plus, do not miss the interview with all the members of IZ*ONE, Stray Kids, Golden Child, Weki Meki, VAV, Kim DongHan, JBJ95, 14U, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. 요즘 아침저녁으로 일교차가 크게 벌어지고 있는데요. 때이른 추위에 아이돌 가수들의 '패딩 점퍼 패션'도 작년보다 일찍 시작됐습니다. 에이프릴은 발목까지 내려오는 긴 패딩을 선택해 귀여움을 강조했는데요. 작년 패딩보다 길이는 더 길어지고, 허리라인은 더 날씬해졌습니다. 몬스타엑스는 무릎 선까지 내려오는 하얀색 패딩을 맞춰 입었습니다. 실제로 이 길이는 키가 더 커 보이는 효과가 있고, 밝은 색은 듬직한 느낌을 준다고 하네요. 아이즈원, 스트레이키즈, 골든차일드, 위키미키, VAV, 김동한, JBJ95, 14U의 인터뷰도 함께 담았습니다. 함께 보시죠!





[스폿@뮤직뱅크 라이브] 올겨울 유행할 ‘아이돌 패딩 패션’은?

입력 2018.11.02 (11:42) 페이스북 Live

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. There has been a big gap in temperature nowadays. Idol's 'down jacket fashion' began earlier than last year. April's jacket came down to their ankles, which made them look cuter. It got longer, and slimmer than last year. Monsta X chose white knee-high jackets. These made them look taller and reliable! Plus, do not miss the interview with all the members of IZ*ONE, Stray Kids, Golden Child, Weki Meki, VAV, Kim DongHan, JBJ95, 14U, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. 요즘 아침저녁으로 일교차가 크게 벌어지고 있는데요. 때이른 추위에 아이돌 가수들의 '패딩 점퍼 패션'도 작년보다 일찍 시작됐습니다. 에이프릴은 발목까지 내려오는 긴 패딩을 선택해 귀여움을 강조했는데요. 작년 패딩보다 길이는 더 길어지고, 허리라인은 더 날씬해졌습니다. 몬스타엑스는 무릎 선까지 내려오는 하얀색 패딩을 맞춰 입었습니다. 실제로 이 길이는 키가 더 커 보이는 효과가 있고, 밝은 색은 듬직한 느낌을 준다고 하네요. 아이즈원, 스트레이키즈, 골든차일드, 위키미키, VAV, 김동한, JBJ95, 14U의 인터뷰도 함께 담았습니다. 함께 보시죠!





기자 정보