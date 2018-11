[영상] 전세계 구글 직원들이 거리로 나와 “Time's up!” 외친 이유는? 케이야 입력 2018.11.02 (17:05)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

"Time's up!", "Time's up!"



한창 일할 시간에 회사 밖으로 뛰쳐나온 구글 직원들이 소리높여 외친 말입니다.



1일(현지시각) 미국 캘리포니아주 마운틴뷰 본사는 물론 뉴욕, 런던, 싱가포르, 베를린, 아일랜드 등 전 세계 40여 개 지사에서 수천 명의 직원이 뜻을 모아 함께 행동했습니다. 한시적 동맹파업을 벌인 겁니다.



구글이 임원들의 성추행 사실을 은폐하고 거액의 퇴직 보상금까지 챙겨줬다는 사실이 드러나면서 직원들의 분노를 자아냈습니다.



순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 문제가 불거지자 "지난 2년간 성추행을 저지른 48명을 해고했는데, 그중 관리자 직급이 상당수였다."면서 "거액의 보상금을 챙겨준 건 없다."고 해명했습니다. 하지만 직원들의 분노가 가라앉지 않자 "초기 조사에 문제가 있었다."고 사과하기도 했습니다.

Time's up은 사전적인 의미로 `시간이 다 됐다'는 뜻이지만, '남성 독점 시대가 끝났다', `이제 그만 좀 하라!'는 성폭력 공동 대처 캠페인의 구호이기도 합니다.



일손을 멈추고 목청 높인 "Time's up!" 그들의 외침은 앞으로 어떤 결과를 초래하게 될까요?



자타가 공인하는 IT 선도 기업 구글의 대응이 주목받고 있습니다.

[영상] 전세계 구글 직원들이 거리로 나와 “Time's up!” 외친 이유는?

입력 2018.11.02 (17:05) 케이야

"Time's up!", "Time's up!"



한창 일할 시간에 회사 밖으로 뛰쳐나온 구글 직원들이 소리높여 외친 말입니다.



1일(현지시각) 미국 캘리포니아주 마운틴뷰 본사는 물론 뉴욕, 런던, 싱가포르, 베를린, 아일랜드 등 전 세계 40여 개 지사에서 수천 명의 직원이 뜻을 모아 함께 행동했습니다. 한시적 동맹파업을 벌인 겁니다.



구글이 임원들의 성추행 사실을 은폐하고 거액의 퇴직 보상금까지 챙겨줬다는 사실이 드러나면서 직원들의 분노를 자아냈습니다.



순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 문제가 불거지자 "지난 2년간 성추행을 저지른 48명을 해고했는데, 그중 관리자 직급이 상당수였다."면서 "거액의 보상금을 챙겨준 건 없다."고 해명했습니다. 하지만 직원들의 분노가 가라앉지 않자 "초기 조사에 문제가 있었다."고 사과하기도 했습니다.

Time's up은 사전적인 의미로 `시간이 다 됐다'는 뜻이지만, '남성 독점 시대가 끝났다', `이제 그만 좀 하라!'는 성폭력 공동 대처 캠페인의 구호이기도 합니다.



일손을 멈추고 목청 높인 "Time's up!" 그들의 외침은 앞으로 어떤 결과를 초래하게 될까요?



자타가 공인하는 IT 선도 기업 구글의 대응이 주목받고 있습니다.

기자 정보