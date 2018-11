역시 트와이스…‘CHEER UP’ 뮤비 유튜브 3억뷰 입력 2018.11.05 (08:40) 수정 2018.11.05 (08:41) 연합뉴스

그룹 트와이스의 '치어 업'(CHEER UP) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 3억 건을 넘겼다.



5일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 2016년 4월 25일 공개된 이 뮤직비디오는 전날 오후 5시 52분께 3억뷰를 돌파했다.



트와이스는 지난 9월 17일 'TT' 뮤직비디오로 한국 여성 아티스트 사상 최초로 4억뷰 기록을 세웠다. 데뷔곡 '우아하게'(OOH-AHH하게)부터 최근 '댄스 더 나잇 어웨이'(Dance The Night Away)까지 그동안 발표한 9곡 모두 1억뷰를 넘겼다.



트와이스는 이날 오후 6시 미니 6집 '예스 오어 예스(YES or YES)로 컴백한다.



동명 타이틀곡은 트와이스가 당당하게 사랑을 고백할 때 들을 답은 오직 '예스'라는 내용의 노래로, 역동적인 안무와 신나는 멜로디가 눈과 귀를 사로잡는다. 이들의 히트곡 '낙 낙'(Knock Knock)을 만든 심은지가 작사를, '하트 셰이커'(Heart Shaker) 작곡가 데이비드 앰버와 앤디 러브가 작곡을 맡았다.



앨범에는 이밖에도 '세이 유 러브 미'(SAY YOU LOVE ME), 멤버 정연과 채영, 지효가 각각 작사한 '라라라'(LALALA), '영 앤 와일드'(YOUNG & WILD), '선셋'(SUNSET)과 '애프터 문'(AFTER MOON)이 담겼다. 여기에 트와이스 일본 정규 앨범 타이틀곡 'BDZ'의 한국어 버전까지 총 7트랙이 수록됐다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

