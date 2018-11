[경제 인사이드] 똑같은 제품, 해외직구가 더 싸다? KBS 경제타임 입력 2018.11.05 (18:16) 수정 2018.11.05 (18:34)

[앵커]



같은 제품을 훨씬 싼 가격에 살 수 있어 해외 직구 많이 이용하시죠?



그런데 해외 직구 제품이라도 다 싼 게 아니라고 합니다.



국내 구매가 더 나은 경우도 많아 가격이나 서비스 등을 꼼꼼히 따져봐야 하는데요.



해외 직구 전 주의할 점 조윤미 C&I 소비자연구소 대표와 함께 알아봅니다.



솔직히 해외 직구 하는 거 쉽지 않거든요.



번거롭기도 하고 배송기간도 오래 걸리고요.



그럼에도 가격이 한국에서 사는 것보다 훨씬 싸니까 하는 건데, 아니라고요?



[답변]



그렇죠.



가격이 싸기 때문에 해외 직구 다들 이용하시잖아요.



가격이 아니라면 국내에도 있는데, 굳이 해외 직구를 이용하지 않아도 되죠.



이번에 한국 소비자원에서 해외브랜드 생활가전의 국내·외 가격을 비교 조사했는데요.



조사 시점을 기준으로 총 13개 중 7개 제품은 해외 직구가, 나머지 6개 제품은 국내 구매가 저렴한 것으로 조사됐습니다.



절반 정도가 국내 구매가 더 싼 거죠.



[앵커]



약간 배신감이 느껴지는데요.



싸다는 게 얼마나 더 싸다는 거예요?



[답변]



해외 직구가 더 저렴한 제품의 경우 전기 레인지였습니다.



국내 판매가와 최고 54%까지 차이가 났습니다.



해외직구 가격이 72만 원으로 국내 판매가 158만 원의 반값에도 못 미쳤습니다.



국내구매가 더 저렴한 제품은 커피머신입니다.



최고 46%의 가격 차를 보였습니다.



국내 판매가격이 22만 원으로 해외 직구 가격 33만 원보다 오히려 저렴했습니다.



품목별로는 전기 레인지와 진공청소기의 경우 조사대상(5개 제품) 모두 해외 직구가 더 저렴했지만, 공기청정기는 조사대상(2개 제품) 모두 국내구매가 저렴한 것으로 나타났습니다.



커피머신과 블렌더는 모델에 따라 유불리가 달라 구매 전 확인이 필요합니다.



[앵커]



해외 직구는 무조건 싸다는 생각으로 해외 사이트부터 검색할 게 아니라 국내 사이트도 함께 검색해야겠네요?



[답변]



그렇죠.



해외사이트도 들어가 보시고 국내 사이트도 들어가 보셔야 합니다.



제품·모델별 국내외 가격을 꼼꼼히 비교하시고 어떤 게 더 싼지 확인을 해보세요.



그런데 가격을 비교할 때도 계산을 좀 해보셔야 합니다.



예를 들어, 텔레비전을 사려고 검색을 해봤더니 해외 직구가 20만 원 정도 더 싼 거죠.



하지만, 해외 직구가 더 싼 게 아닙니다.



관세와 배송비를 더하면 30~40만 원 정도 가격에서 더 내야 하거든요.



그러면 해외 직구가 더 싼 게 아니겠죠.



상품의 가격을 비교할 때는 오직 가격만 비교하지 말고 관세와 배송비를 더해서 정확히 비교하는 것이 현명합니다.



[앵커]



전자제품을 살 때 중요한 요소가 A/S거든요.



해외 직구로 사면 A/S를 제대로 해주나요?



[답변]



가전제품을 살 때 기본은 A/S 여부 아니겠습니까?



하지만 해외 직구를 할 경우 A/S를 못 받는 경우가 많다고 합니다.



이번 한국소비자원 조사에 따르면 6개 조상 대상 브랜드 모두 A/S가 불가능한 것으로 나타났습니다.



한 소비자는 기능이 좋은 헤드셋을 해외 직구로 국내보다 싸게 샀는데, 실수로 고장을 낸 거예요.



그러나 국내에서는 A/S가 전혀 불가능했고요.



그래서 결국 제품을 구매한 국가로 다시 보내고 현지에서 AS를 접수했다고 합니다.



결국, 싸게 샀다가 돈만 더 나가게 된 거죠.



[앵커]



국내에 A/S 센터가 없다면 못 해주는 게 당연하지만 국내에서 사면 A/S가 가능한 상품을 단지 해외 직구로 샀다고 A/S를 안 해 주는 이유가 뭔가요?



[답변]



해외 제품의 경우, 국내 제품과 다른 부품을 사용하는 경우가 많아 해당 국가에서 부품을 공수해야 해서 A/S가 까다롭다는 겁니다.



국낸 전력환경과 해외 전력환경에 차이가 있잖아요.



국내에서 출시되는 제품은 국내 전력환경에 맞춰서 제작됐거든요.



해외직구한 상품을 우리나라에서 쓰면 이런 환경이 다르게 때문에 고장률이 높고 품질보증도 제대로 안 됐다는 거죠.



그리고 정품을 파는 업체도 있지만 리퍼, 교환, 반품상품 등 비정상 제품을 정상품으로 속여 해외 판매자에게 판매하는 사례도 발생하고 있기 때문인데요.



이런 제품들까지 A/S를 다 해줄 수는 없다는 입장이고요.



우리나라에서도 국내에서 사도 정품이 아닌 건 A/S가 안 되잖아요.



비슷한 거라 보시면 됩니다.



[앵커]



앞서 전력 이야기 해주셨는데, 이것 때문에 낭패 보는 분들도 많거든요.



전자제품 직구할 때 챙겨야 할 것들 뭐가 있나요?



[답변]



국가별 정격전압과 주파수 기준이 다르므로 국내에서 정상적 사용이 가능한지 해외 직구 제품의 전기 사양 사전 확인 필요합니다.



현재 우리나라의 정격전압과 주파수는 220V 60㎐고요.



유럽은 230V 50㎐, 미국은 120V 60㎐ 등으로 국가별 기준이 모두 다릅니다.



이에 따라 글로벌 가전회사들은 각 나라의 규격에 맞는 제품을 생산하고 있는데요.



국내 기준에 맞지 않는 소형 생활가전 제품은 변압기를 이용해야 사용할 수 있습니다.



문제는 주파수인데요.



대부분 전압 정도는 챙기는데, 주파수는 확인 안 하거든요.



주파수는 호환되지 않기 때문에 가전제품의 작동 자체가 안 될 수 있어요.



예를 들어, 50㎐ 전용으로 만들어진 전자제품의 경우 모터가 국내 60㎐ 환경에서 작동하면 회전수가 빨라져 모터의 수명이 감소하고, 기기 내 회로장치와 콘덴서 같은 부품이 과전류로 타버리는 현상으로 이어질 수 있다고 하거든요.



해당 국가의 주파수 환경에 적합한 부품을 장착한 제품을 사용하는 것이 바람직합니다.



또, 전자제품은 가져와서 전기 코드 꽂아서 이용하면 되는 것도 있지만, 설치가 필요한 것도 있죠.



설치도 A/S 서비스의 한 부분이라서 해외 직구를 하면 해주지 않는 곳이 많습니다.



설치를 어떻게 할 것인지 미리 고민하시고 상품 사시길 바랍니다.



[앵커]



직구했는데 막상 받아보니 쓰기 힘들면 반품을 해야 하잖아요.



그런데, 해외 직구는 반품하기가 참 막막해요.



[답변]



반품할 때 반품 조건에 대해서 알아보지 마시고 주문·배송할 때, 쇼핑몰의 반품 조건을 확인하는 게 좋습니다.



반품 가능성을 고려하여 거래조건을 꼼꼼하게 확인합니다.



국내와 달리 반품 환불 가능 기한에 대한 공통 기준이 없어요.



각 쇼핑몰이나 실제 판매자 기준이 우선 적용되기도 하니까 해당 제품 반품 기한을 확인하여 반품 가능 여부를 먼저 점검하고요.



상품을 받고 난 뒤 반품을 해야겠다 결정했다면, 대행할 경우에는 관세사 수수료, 특송업체 운송요금, 직접 진행할 경우에는 세관 및 우체국 직접 방문, 반품에 따른 국제배송요금 등 반품에 걸리는 시간 및 비용을 추산해 봐야 합니다.



반품에 따른 실익을 가늠한 뒤에 반품하셔야죠.



판매자가 반품을 안 해준다는 경우도 있습니다.



이런 피해 구제는 현실상 어려운 측면이 있습니다.



해외 직구의 경우 사업자 등록이 해외로 돼 있는 경우가 많은데 이 경우 국내 소비자기본법 등을 적용받지 않기 때문입니다.



그래서 해외 직구를 하실 때는 미리미리 꼼꼼히 나와 있는 것들을 확인하시고 큰 쇼핑몰 이용하시는 게 좋고요.



후기를 많이 읽어보실 것을 추천해 드립니다.

