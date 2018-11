도시철도 2호선 분수령..이번 주 판가름 입력 2018.11.05 (21:49) 뉴스9(광주)

[앵커멘트]

광주시가

운명의 일주일을 맞았습니다.



현대자동차 투자 협약과

광주 도시철도 2호선 등

굵직한 현안이

이번 주에 결론이 날 것으로 보입니다.



특히 16년을

끌어 온 도시철도 2호선은,

공론화위원회가 이번 주말

마지막 토론회를 열고,

찬반 결과를 발표할 예정입니다.



보도에 이영화 기자입니다.









[리포트]

시민참여단이 학습하고 있는

광주 도시철도 2호선

공론화위원회 숙의 자료집입니다.



찬성 측과 반대 측의

최대 쟁점인 경제성과 교통체계에 대한

양측의 주장이 각각 담겼습니다.



[이펙트1] 경제성

미래 투자 VS 과도한 빚



가장 큰 쟁점은

도시철도 2호선에 따른 재정 부담을

광주시가 감당할 수 있느냐입니다.



2호선 건설비는

2조 5백 79억 원, 운영 적자는

연 평균 2백 40억여 원인데,



추가 비용이나

기대 효과를 두고 해석이 다릅니다.



[이펙트2] 수송 능력

1일 최대 43만 명 VS 달랑 2칸 '초미니'





2호선은 2량 짜리 지하철,

이 지하철의 최대 수송인원도

양측의 계산이 3배 가까이 차이가 납니다.



찬성 측은

하루 최대 수송 인원을 43만 명,

반대 측은 14만 4천 명으로 보고 있습니다.



[이펙트3] 교통 체계

지하철이 필수 VS BRT가 대안



최선의 교통 체계가 '지하철'이냐,

'중앙버스전용차로제, BRT'냐를

두고도 맞서고 있습니다.



시민참여단 250명은

이 같은 내용이 담긴 숙의자료집과

동영상 강의 내용을 학습한 뒤

주말에 1박 2일 동안 토론을 거쳐

결론을 냅니다.



찬성인지 반대인지,

결론은 오는 10일 발표됩니다.



[인터뷰]최영태/광주 도시철도 2호선 공론화위원장

"상대방을 설득하려고 할 게 아니라 250명 시민참여단에게 얼마나 알기 쉽게 설명하고 동의를 얻을 수 있는지가 이게 결국은 평가의 관건이 아닐까 생각합니다."



KBS는 이번 주

찬반 양측의 주장을 보다 세밀하게 분석해

보도할 예정입니다.



KBS 뉴스 이영화입니다.

