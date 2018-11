도시철도 2호선 분수령…이번 주 판가름 입력 2018.11.06 (07:52) 뉴스광장(광주)

[앵커멘트]

광주시가 운명의 일주일을 맞았습니다.

현대자동차 투자 협약과

광주 도시철도 2호선 등 굵직한 현안이

이번 주에 결론이 날 것으로 보입니다.

특히 16년을 끌어 온 도시철도 2호선은,

공론화위원회가 이번 주말 마지막 토론회를 열고,

찬반 결과를 발표할 예정입니다.

이영화 기잡니다.





[리포트]

시민참여단이 학습하고 있는

광주 도시철도 2호선 공론화위원회 숙의 자료집입니다.



찬성 측과 반대 측의 최대 쟁점인

경제성과 교통체계에 대한 양측의 주장이 각각 담겼습니다.



경제성 미래 투자 VS 과도한 빚



가장 큰 쟁점은 도시철도 2호선에 따른 재정 부담을

광주시가 감당할 수 있느냐입니다.



2호선 건설비는 2조 5백 79억 원, 운영 적자는

연 평균 2백 40억여 원인데,



추가 비용이나

기대 효과를 두고 해석이 다릅니다.



수송 능력 1일 최대 43만 명 VS 달랑 2칸 '초미니'



2호선은 2량 짜리 지하철, 이 지하철의 최대 수송인원도

양측의 계산이 3배 가까이 차이가 납니다.



찬성 측은 하루 최대 수송 인원을 43만 명,

반대 측은 14만 4천 명으로 보고 있습니다.



교통 체계 지하철이 필수 VS BRT가 대안



최선의 교통 체계가 '지하철'이냐,

'중앙버스전용차로제, BRT'냐를

두고도 맞서고 있습니다.



시민참여단 250명은

이 같은 내용이 담긴 숙의자료집과

동영상 강의 내용을 학습한 뒤

주말에 1박 2일 동안 토론을 거쳐 결론을 냅니다.



찬성인지 반대인지, 결론은 오는 10일 발표됩니다.



<최영태/광주 도시철도 2호선 공론화위원장>

"상대방을 설득하려고 할 게 아니라 250명 시민참여단에게 얼마나 알기 쉽게 설명하고

동의를 얻을 수 있는지가 이게 결국은 평가의 관건이 아닐까 생각합니다."



KBS는 이번 주 찬반 양측의 주장을 보다

세밀하게 분석해 보도할 예정입니다.

KBS 뉴스 이영화입니다.

