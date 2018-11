[지구촌 IN] 中, ‘국제수입박람회’ 공들이는 이유는? 지구촌뉴스 입력 2018.11.07 (10:50) 수정 2018.11.07 (11:04)

[앵커]



현재 중국 상하이에선 '국제 수입박람회'가 한창인데요.



중국 정부는 이 행사를 올해 가장 중요한 4대 외교무대 중 하나로 꼽고 상당한 공을 들였다고 합니다.



이유가 뭘까요?



'지구촌 속으로'에서 전해드립니다.



[리포트]



시진핑 중국 국가주석은 행보는 이례적이었습니다.



올해 처음 개최한 '국제 수입박람회' 개막 하루 전 전야제에 참가하고, 5일 본 행사 개막식에도 참석해 기조 연설을 했는데요.



이 자리에서 무역분쟁을 벌이고 있는 미국을 겨냥한 듯한 발언을 쏟아냈습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : "중국의 열린 문은 닫히지 않고 점점 더 넓어질 것입니다. 중국은 계속해서 더 높은 수준으로 문을 열고 개방된 세계 경제를 건설할 것입니다."]



이어 메드베데프 러시아 총리 등 '국제 수입박람회'에 참석한 12개국 정상급 귀빈들을 모시고 박람회장을 둘러봤는데요.



축구장 42개 면적의 박람회장에는 전 세계 130개국, 3천여 개 기업들이 출품한 첨단 장비와 가전, 생활용품들이 전시되고 있습니다.



부대행사로 개최된 '홍차오 국제경제무역포럼'에는 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자와 장 폴 아공 로레알 회장 등 유명 기업인들이 총동원됐습니다.



중국을 대표하는 IT 기업 '알리바바'의 마윈 회장은 미국의 보호무역주의를 비판하며 중국 정부에 힘을 보탰습니다.



[마윈/알리바바 CEO : "무역 전쟁은 세계에서 가장 어리석은 행위입니다. 무역은 평화를 만들고 소통하게 합니다. 기술 덕분에 앞으로 20년은 무역과 적자 문제가 없을 것입니다."]



중국 정부는 오는 10일까지 치러지는 이번 박람회를 통해 '세계의 공장' 이미지를 벗고 상품 수입국의 면모를 대외에 과시할 계획입니다.



한편 유럽연합 내에서는 이탈리아 정부가 제출한 2019년도 예산안을 둘러싸고 팽팽한 줄다리기가 계속되고 있습니다.



이탈리아는 내년 재정 적자 규모를 국내총생산의 2.4%로 대폭 늘린 예산안을 편성했다가 EU로부터 퇴짜를 맞았는데요.



유로존 각국 재무장관들이 오는 13일까지 수정 예산안을 제출하라고 촉구했지만 이탈리아 정부는 요지부동입니다.



[지오반니 트리아/이탈리아 재무장관 : "(예산안을 바꾸실 건가요?) 바꾸진 않을 거지만 논의는 계속할 것입니다."]



이탈리아의 부채 규모는 GDP 대비 131%대로, 최근 구제금융을 졸업한 그리스에 이어 유로존 내에서 두 번째로 높은데요.



그럼에도 이탈리아 정부는 그동안 유지해온 재정 긴축 기조를 포기하겠다고 공언해, 시장을 불안하게 하고 있습니다.



유럽연합 내 또하나의 뜨거운 감자가 있습니다. 바로 '디지털세'인데요.



영국이 오는 2020년부터 인터넷 서비스 기업에 '디지털 서비스세'를 부과하기로 방침을 정했습니다.



구글이나 아마존처럼 전 세계 연간 매출이 5억 파운드, 우리 돈 약 7,300억 원 이상인 기업이 대상으로, 영국에서 얻은 매출의 2%를 세금으로 걷을 방침입니다.



[필립 해먼드/영국 재무장관 : "새로운 세금의 부담은 신생업체가 아니라 거대 기술업체가 짊어질 수 있게 세심하게 설계될 것입니다."]



현재 글로벌 IT 기업은 고정 사업장이 있는 국가에 법인세를 내도록 한 국제조약 규정을 활용해, 법인세율이 낮은 곳에서 세금을 내고 있는데요.



이에 글로벌 IT 기업이 막대한 수익에 비해 세금을 적게 낸다는 비판이 세계 각국에서 제기되고 있습니다.

