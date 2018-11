‘R&B 퀸’ 박정현, 20일 싱글 ‘디 엔드’…선우정아 참여 입력 2018.11.09 (11:10) 연합뉴스

'R&B 퀸' 박정현(42)이 20일 오후 6시 싱글 '디 엔드'(The End)를 발표한다.



8일 소속사 문화인에 따르면 이번 신곡은 지난 6월 선보인 싱글 '같은 우산' 이후 5개월 만이다.



박정현 자작곡인 '디 엔드'는 섬세한 기타 선율과 차분한 보컬을 중심으로 이별 순간을 담담히 전하는 발라드다. 후배인 싱어송라이터 선우정아가 작사, 편곡, 코러스 등에 참여했다.



1998년 1집 '피스'(Piece)로 데뷔해 20주년을 맞은 박정현은 지난 곡 '같은 우산'에서도 멜로망스의 정동화, 치즈 등 후배들과 협업했다.



그는 22~25일 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 자신의 브랜드 공연인 '2018 더 원더: 렛 잇 스노우'(2018 THE WONDER: LET IT SNOW)를 개최한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

