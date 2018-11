[스폿@뮤직뱅크 라이브] 아이돌이 응원한다 “수능 수험생 화이팅!” 페이스북 Live 입력 2018.11.09 (11:31)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. College entrance exam is only a week away. Stray Kids, Weki Meki, and April prepared a special message to cheer up students. Senior members, who already took the test at previous years, introduced cute tips for good luck! Take a look at the full story.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. 2019년도 대학수학능력 시험이 어느덧 다음 주로 다가왔습니다. 스트레이 키즈와 위키미키, 에이프릴이 수험생 팬들을 위해 따뜻한 응원 한마디를 준비했는데요. 이미 수능을 치른 선배 멤버들은 '수능 대박'을 위한 '꿀팁'까지 소개했습니다. 영상으로 함께 보시죠!





