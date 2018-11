뉴이스트W 26일 컴백…미니앨범 ‘웨이크, 엔’ 입력 2018.11.12 (08:21) 연합뉴스

그룹 뉴이스트W가 오는 26일 미니앨범 '웨이크, 엔'(WAKE, N)으로 컴백한다.



12일 소속사 플레디스엔터테인먼트 소셜미디어 계정에 공개된 프롤로그 영상을 보면 어둠 속에 신비로운 분위기의 거울이 나타난다. 눈보라가 몰아치자 거울은 서서히 얼어붙고 금이 간다. 여기에 쓸쓸한 피아노 선율이 더해져 눈과 귀를 사로잡는다.



2012년 5인조 뉴이스트로 데뷔한 이들은 지난해 아론(본명 곽영민·25)을 제외하고 JR(본명 김종현·23), 백호(본명 강동호·23), 황민현(23), 렌(본명 최민기·23) 모두 엠넷 '프로듀스 101' 시즌2에 출연해 큰 인기를 끌었다.



그중 황민현이 데뷔팀 워너원에 뽑히면서 나머지 네 멤버가 유닛(소그룹) 뉴이스트W를 결성, 지난해 10월 새 앨범 '더블유, 히어'(W, HERE)를 냈다.



이 앨범으로 '2017 엠넷 아시안 뮤직 어워즈'(MAMA)에서 '디스커버리 오브 더 이어'(Discovery of the year) 상, '제32회 골든디스크 시상식'에서 음반 부문 본상, '제27회 하이원 서울가요대상'에서 본상을 거머쥐며 기나긴 무명의 설움을 털어냈다.



지난 6월 발매한 새 미니앨범 '후, 유'(WHO, YOU) 타이틀곡 '데자부'(DejaVu)도 각종 음악방송 1위를 거머쥐며 사랑받았다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

