[고봉순] ‘컬러, 3D로 재탄생’ 제1차 세계대전 영상 고봉순 입력 2018.11.12 (17:34)

11일(어제) 제1차 세계대전 종전 100주년 기념일을 맞았습니다. 프랑스 파리 개선문 앞에선 종전 기념식도 열렸는데요.



반지의 제왕 시리즈로 유명한 피터 잭슨 감독이 제1차 대전 종전 100주년을 기념해 'They shall not grow old'라는 신작을 공개했습니다. 흑백으로 기록된 당시 전쟁 영상을 영국 임페리얼 전쟁박물관에서 가져와 컬러로 바꾸고 3D 입체영상으로 재탄생시켰다고 하는데요.



영상으로 만나 보시죠.

