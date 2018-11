갓세븐, 내년 일본서 미니 3집 발매…아레나 투어도 개최 입력 2018.11.15 (16:45) 연합뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 갓세븐이 내년 1월 30일 일본에서 미니 3집 '아이 원트 렛 유 고'(I WON'T LET YOU GO)를 발매한다.



15일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 동명 타이틀곡은 사랑하는 사람을 절대 놓지 않겠다는 메시지를 담은 곡이다. 감성적인 사운드와 차분한 댄스로 일본 팬들의 마음을 사로잡겠다는 각오다. 아울러 신보에는 진영-유겸, 마크-뱀뱀, JB-영재로 구성된 세 유닛(소그룹)의 곡도 수록된다.



갓세븐은 지난 5월 서울을 시작으로 아시아, 유럽, 북남미 17개 도시를 순회하는 월드투어 '아이즈 온 유'(EYES ON YOU)를 열었다. 지난 9월에는 국내에서 정규 3집 '프레젠트: 유'(PRESENT: YOU)를 발매해 세계 26개 지역 아이튠스 앨범차트 1위를 차지했다.



갓세븐은 오는 12월 18∼19일 일본 부도칸, 내년 2월 2∼3일 고베 월드 기념홀에서 '갓세븐 아레나 스페셜 2018-2019 '로드 투 유'(Road to you)' 공연을 연다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

갓세븐, 내년 일본서 미니 3집 발매…아레나 투어도 개최

입력 2018.11.15 (16:45) 연합뉴스

그룹 갓세븐이 내년 1월 30일 일본에서 미니 3집 '아이 원트 렛 유 고'(I WON'T LET YOU GO)를 발매한다.



15일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 동명 타이틀곡은 사랑하는 사람을 절대 놓지 않겠다는 메시지를 담은 곡이다. 감성적인 사운드와 차분한 댄스로 일본 팬들의 마음을 사로잡겠다는 각오다. 아울러 신보에는 진영-유겸, 마크-뱀뱀, JB-영재로 구성된 세 유닛(소그룹)의 곡도 수록된다.



갓세븐은 지난 5월 서울을 시작으로 아시아, 유럽, 북남미 17개 도시를 순회하는 월드투어 '아이즈 온 유'(EYES ON YOU)를 열었다. 지난 9월에는 국내에서 정규 3집 '프레젠트: 유'(PRESENT: YOU)를 발매해 세계 26개 지역 아이튠스 앨범차트 1위를 차지했다.



갓세븐은 오는 12월 18∼19일 일본 부도칸, 내년 2월 2∼3일 고베 월드 기념홀에서 '갓세븐 아레나 스페셜 2018-2019 '로드 투 유'(Road to you)' 공연을 연다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보