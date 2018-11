[연예수첩] 엑소, 5연속 백만 장 이상 판매…‘대기록 행진’ 아침뉴스타임 입력 2018.11.16 (08:29) 수정 2018.11.16 (08:44)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

아이돌 그룹 엑소가 잇따라 대기록을 세우며 뜨거운 인기를 자랑하고 있습니다!



[엑소 : "Don’t mess up my tempo 들어봐 이건 충분히 ♬"]



2일 공개된 엑소의 정규 5집 앨범 '돈트 메스 업 마이 템포' (DON'T MESS UP MY TEMPO)가 발매 열흘 만에 117만 장이 판매된 건데요.



이로써 엑소는 정규 1집부터 5집까지 5번 연속 백만 장 이상 판매에 성공한 이른바 ‘퀸터플 밀리언셀러’에 등극했습니다.



이뿐만 아니라, 국내 누적 음반 판매량 천만 장을 돌파하는 진기록을 세웠는데요.



음원 위주로 돌아가는 현재 가요계에서 이뤄낸 성과이기에, 그 의미는 더욱 남다릅니다.



[차우진/대중음악평론가 : "천만 장을 기록한 팀들이 2000년도 (이후)에 데뷔한 팀이 없어요. 어느 정도의 영향력을 가지고 있다는 것을 파악할 수 있는 지표로서 의미가 있지 않을까."]



인기 고공행진을 이어가고 있는 엑소의 활약이 앞으로도 계속되길 바랍니다.

[연예수첩] 엑소, 5연속 백만 장 이상 판매…‘대기록 행진’

입력 2018.11.16 (08:29) 수정 2018.11.16 (08:44) 아침뉴스타임

아이돌 그룹 엑소가 잇따라 대기록을 세우며 뜨거운 인기를 자랑하고 있습니다!



[엑소 : "Don’t mess up my tempo 들어봐 이건 충분히 ♬"]



2일 공개된 엑소의 정규 5집 앨범 '돈트 메스 업 마이 템포' (DON'T MESS UP MY TEMPO)가 발매 열흘 만에 117만 장이 판매된 건데요.



이로써 엑소는 정규 1집부터 5집까지 5번 연속 백만 장 이상 판매에 성공한 이른바 ‘퀸터플 밀리언셀러’에 등극했습니다.



이뿐만 아니라, 국내 누적 음반 판매량 천만 장을 돌파하는 진기록을 세웠는데요.



음원 위주로 돌아가는 현재 가요계에서 이뤄낸 성과이기에, 그 의미는 더욱 남다릅니다.



[차우진/대중음악평론가 : "천만 장을 기록한 팀들이 2000년도 (이후)에 데뷔한 팀이 없어요. 어느 정도의 영향력을 가지고 있다는 것을 파악할 수 있는 지표로서 의미가 있지 않을까."]



인기 고공행진을 이어가고 있는 엑소의 활약이 앞으로도 계속되길 바랍니다.

아침뉴스타임 전체보기 기자 정보