민주콩고서 반군·평화유지군 교전에 WHO 직원 16명 철수 국제 입력 2018.11.18 (23:44) 수정 2018.11.18 (23:50)

에볼라 사태를 겪고 있는 아프리카 콩고민주공화국에서 세계보건기구, WHO 직원 10여 명이 치안 불안으로 철수했습니다.



AFP통신 등은 현지시간으로 오늘(18일) WHO가 전날 민주콩고 북동부 도시 베니에서 활동하던 직원 191명 가운데 16명을 잠정적으로 철수했다고 보도했습니다.



앞서 지난 16일 밤 WHO 직원들의 숙소에는 유엔 평화유지군과 반군 민주군사동맹 간 교전 중에 발사된 것으로 보이는 포탄 1발이 떨어졌습니다.



포탄은 화장실 지붕에 떨어졌고 다행히 부상자는 발생하지 않았지만, WHO 관계자는 피해 건물에 있던 직원들이 정신적 외상을 입었다고 전했습니다.



지난 8월 베니시에서 에볼라가 퍼지고 나서 WHO가 직원들을 철수하기는 처음입니다.



민주콩고 보건당국은 17일 유엔 평화유지군과 반군의 충돌을 이유로 베니시에서 에볼라 퇴치 활동을 중단한다고 발표했습니다.



올해 8월 이후 민주콩고에서 에볼라 감염으로 인한 사망자는 200명이 넘습니다.



WHO는 지난 13일 민주콩고에서 무허가 민간 의료시설들이 에볼라 확산의 주요 요인이라며 에볼라 사태가 6개월 이상 더 지속할 수 있다고 전망했습니다.



[사진출처 : 연합뉴스]

