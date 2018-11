‘걸크러쉬 매력’ 유빈, 5개월 만에 솔로앨범 ‘#TUSM’ 입력 2018.11.19 (10:09) 연합뉴스

그룹 원더걸스 출신 유빈(30)이 두 번째 솔로 앨범으로 컴백한다.



소속사 JYP엔터테인먼트는 유빈이 오는 27일 오후 6시 새 앨범 '#TUSM'을 낸다고 19일 밝혔다.



앨범명은 'Thank you so much' 앞글자를 조합한 것으로, 유빈은 티저 이미지에서 도발적인 눈빛과 화려한 색감의 의상으로 걸크러시 매력을 발산한다.



2007년 원더걸스로 데뷔한 유빈은 팀에서 래퍼로 매력을 뽐냈으며, 지난해 1월 10년 만에 팀이 해체하자 솔로 음반 준비를 했다.



지난 6월 발매한 첫 솔로앨범 '도시여자' 타이틀곡 '숙녀'에선 1970∼1980년대 콘셉트와 청량한 시티팝을 조화해 인기를 끌었다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

