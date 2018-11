경쟁 학원 업무 방해 학원장 등 3명 구속 지역뉴스(포항) 입력 2018.11.20 (18:02)

경쟁 학원 업무 방해 학원장 등 3명 구속

입력 2018.11.20 (18:02) 지역뉴스(포항)

포항 북부경찰서는

경쟁 학원의 업무를 방해한 혐의로

학원장 37살 A 씨와

폭력배 27살 B 씨 등 3명을 구속하고,

9명을 불구속 입건했습니다.

포항에서 학원을 운영하는 A 씨는

최근 학원생들이

인근 C 학원으로 많이 옮겨가자

지역 폭력배인 B 씨에게

C 학원 업무를 방해하라고 요구한

혐의를 받고 있습니다.

또 B 씨는 다른 폭력배 12명과 함께

C 학원 앞에서 학원생에게 공포감을 조성해

학원 업무를 방해한 혐의를

받고 있습니다. (끝)

