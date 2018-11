“초미세먼지 WHO 기준으로 개선하면 한국인 기대수명 1.4년증가” 국제 입력 2018.11.20 (22:58)

한국의 초미세먼지 오염 수준이 세계보건기구(WHO) 권고 기준치 이하로 떨어지면 한국인의 기대수명이 1.4년 더 늘어날 것이라는 연구 결과가 나왔습니다.



또 인도의 수도 뉴델리는 세계 최악의 대기오염 때문에 시민의 평균 기대수명이 10년 가량 짧아졌다고 분석됐습니다.



미국 시카고대 에너지정책연구소(EPIC)는 19일(현지시간) 보고서를 통해 이같은 내용을 발표했습니다.



보고서는 WHO 기준치에 맞게 초미세먼지(PM 2.5, 지름 2.5㎛ 이하)가 줄어든다면 한국과 북한의 기대 수명은 각각 1.4년과 1.1년씩 늘어날 것이라고 분석했습니다.



특히 스모그가 심각한 인도와 중국은 대기오염이 WHO 기준치 수준으로 개선되면 기대 수명이 4.3년과 2.9년씩 크게 증가할 것으로 조사됐습니다.



이는 결국 WHO 기준치를 초과하는 대기오염 때문에 각 나라의 기대 수명이 그만큼 단축됐다는 것을 의미합니다.



초미세먼지는 피부, 눈, 코, 인후 점막 등에 붙고 혈관 등에 축적되면서 건강에 치명적인 영향을 주는 것으로 알려졌습니다.



보고서는 또 대기오염으로 인해 전 세계 인구 1인당 기대수명이 평균 1.8년 감소했으며, 대기오염은 흡연(1.6년 단축)이나 알코올·약물중독(11개월 단축) 등을 제치고 수명 단축의 가장 큰 원인이 됐다고 지적했습니다.



이어 전 세계 인구의 75%인 55억명이 WHO 기준치를 초과하는 초미세먼지 오염 환경 속에서 살아가고 있다고 전했습니다.

