[스폿@뮤직뱅크 라이브] 구구단 나영이 밝힌 생일파티 계획! 페이스북 Live 입력 2018.11.23 (11:48)

[스폿@뮤직뱅크 라이브] 구구단 나영이 밝힌 생일파티 계획!

입력 2018.11.23 (11:48) 페이스북 Live

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today is Gugudan Nayoung's birthday! Members announced a special plan to celebrate. Since Gugudan has a full schedule this month, members will have a birthday party at a concert in December. They will also celebrate Christmas together! Plus, do not miss all interviews with TWICE, EXID, Golden Child, Voisper, Mighty Mouth, and Soya.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. 걸그룹 구구단이 멤버 나영의 생일을 맞아 특별한 계획을 공개했습니다. 이번 달은 활동 기간이라 스케줄이 빡빡하다는데요. 대신 12월에 팬들과 콘서트에서 화려하게 축하하기로 했습니다. 트와이스, EXID, 골든 차일드, 보이스퍼, 마이티 마우스, 소야의 인터뷰도 함께 담았습니다. 영상 보시죠!





