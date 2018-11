미컬슨과 우즈의 101억원 단판승부 ‘왜 했을까?’

▲우승상금 900만 달러(101억 원)을 앞에 두고 인터뷰를 하는 타이거 우즈와 필 미컬슨 [사진 출처 : 연합뉴스]

'역사상 최고액이 걸린 단판 승부', '세기의 골프 대결'로 불린 필 미컬슨(48세)과 타이거 우즈(43세)의 대결에서 필 미컬슨이 승리했다. 둘의 단판 승부에 걸린 돈은 미화 900만 달러, 우리 돈으로는 101억 원이 넘는 거액이다.둘의 맞대결이 열린 곳은 카지노 도시로 유명한 미국 네바다 주 라스베이거스에 있는 섀도크릭 골프 코스였다. 18번 홀까지 승부를 가리지 못한 두 선수는 4차례 연장까지 가는 접전을 펼쳤다. 어프로치 대결로 펼쳐진 4번째 연장전 22번째 홀에서 결국 승패가 갈렸다. 필 미컬슨은 핀 1.2m 옆에 공을 붙인 뒤, 버디로 연결해 승리를 차지했다. 미컬슨은 승자 독식 원칙에 따라 우승 상금 900만 달러를 독차지했다.미컬슨은 공식적으로 내걸린 우승 상금 900만 달러 외에도 홀마다 타이거 우즈와 내기를 걸어 60만 달러를 땄다. 두 선수의 즉흥적이고 개별적인 내기는 1번 홀부터 시작됐다. 타이거 우즈는 필 미컬슨이 버디를 못 잡는다는 것에 20만 달러 승부를 띄웠다. 미컬슨은 약 3m 거리의 버디 퍼트를 넣지 못했고, 우즈는 1번 홀에서 내기 돈 20만 달러를 챙겼다.이후에 펼쳐진 내기에선 필 미컬슨이 거푸 승리했다. 파3인 5번 홀에서 누가 핀에 더 가까이 붙이는가를 두고 10만 달러 내기를 했는데, 미컬슨이 핀 2.5m 옆에 공을 붙여 승리했다. 역시 파3인 8번 홀에서 같은 내기에 20만 달러를 걸어 미컬슨이 또 이겼다.13번 홀에서 같은 내기가 걸렸는데 이번엔 판돈이 30만 달러로 올라갔다. 먼저 티샷한 우즈가 4.5m 옆에 공을 떨어트리자, 미컬슨은 약 3m 거리에 공을 붙였다.이 밖에도 두 선수는 파4인 9번 홀과 11번 홀에서 누가 이글을 잡느냐와 14번 홀 드라이버 롱기스트 내기도 걸었다. 두 가지 내기의 결과는 승자 없는 무승부였지만, 9번 홀의 경우 판 돈이 100만 달러까지 올라갔다.홀별 내기에서 미컬슨은 60만 달러, 우즈는 20만 달러를 땄지만 두 선수는 내기로 쌓인 80만 달러를 모두 자선 단체에 기부하기로 했다. 미컬슨은 라스베이거스 슈라이너스 병원과 아동 후원 단체 등에 기부하고, 우즈 역시 자신의 재단과 지역 자선 단체에 기부할 예정이다. 또 지나치게 상업적이라는 비판에 직면하자, 900만 달러의 상금도 기부설이 솔솔 흘러나오고 있다.'세기의 골프 대결' 공식 명칭은 '캐피털 원스 더 매치 : 타이거 vs. 필(Capital One's The Match : Tiger vs. Phil)'이다. 통산 상금에서 1억 1,550만 달러(약 1,305억 원)를 번 우즈와 8,825만 달러(약 997억 원)를 벌어들인 미컬슨이다. 돈이라면 부족할 것이 없어 보이는 두 선수는 왜 이런 이벤트 대결을 했을까?이 대회를 기획하고 주최한 곳은 크게 타이틀 스폰서 회사와 중계방송사, PGA투어 그리고 베팅회사인 MGM까지 크게 네 곳이다.미국 금융 회사인 캐피털 원은 타이틀 후원을 맡아 대회 개최 비용을 댔다. 대회 입장권은 발매하지 않았고 특수 관계자와 VIP만 초청됐다. 이 경기 중계방송사인 터너스포츠는 우즈와 미컬슨, 그리고 두 선수의 캐디에게 마이크를 달았다. 경기 내내 코스 공략을 상의하는 내용뿐 아니라 두 선수가 서로를 도발하고 자극하는 말과 홀마다 내기를 제안하는 얘기까지 모두 생생하게 시청자에게 전달했다.터너스포츠는 시청료로 19.99달러(2만 2,000원)를 책정해 놓고, 오로지 페이버뷰(PPV, Pay Per View)방식으로만 시청할 수 있게 했지만, 중간에 기술적 결함이 발생하자 공짜로 풀었다. 경기가 열린 섀도크릭 골프장을 소유한 베팅회사 MGM은 매 홀마다 두 선수의 승리 확률을 제공하고, 일반인이 돈을 건 자료를 중계방송사인 터너스포츠를 통해 실시간으로 제공했다.두 선수의 대결은 스포츠 베팅 업체의 최고 화젯거리였고, 내기 돈이 몰렸다. 전체 승부에서 누가 이길 것인가를 두고 베팅이 시행된 것은 물론 다양한 부문에서 베팅이 이뤄졌다. 타이거 우즈가 자신의 클럽을 몇 번 휘두를 것인가, 쓰리 퍼트를 할 것인가, 3번 홀까지 누가 앞서 나갈 것인가, 셔츠 색깔은 무슨 색일까, 홀인원이 나올 것인가 등으로 다양했다.미국에서 카지노 사업은 갈수록 침체하고 있다. 날로 성장하는 흥행 사업이 아니다. 이 말을 달리 해석하면 미국 정부가 거둬들이는 주요 세금 원이 점점 더 축소되고 있다는 것을 의미한다. 미국은 카지노 사업을 대체할 새로운 세금 원이 필요하고 그 대체재로 스포츠 도박을 선택했다.미국 연방대법원은 이런 추세에 발맞춰 지난 5월 스포츠도박을 사실상 전면적으로 허용했다. 이전까지 미국에서는 네바다, 델라웨어, 몬태나, 오레곤주 등 일부 지역을 제외한 주에서는 스포츠 도박을 금지해 왔다. 그 근거는 미국연방의회가 1992년 통과시킨 프로페셔널 & 아마추어 스포츠 보호법(PASPA, Professional and Amateur Sports Protection Act)'이었다. 그러나 미국 대법원은 6대 3으로 스포츠 도박 허용 여부를 각 주의 판단에 맡긴다고 판결해 뉴저지 주가 4년 전에 승마와 카지노에서 실시한 스포츠 도박 합법화를 지지했다. 뉴저지 주는 경마장 도박에 8%, 온라인 도박에 12.5%의 세금을 징수하는 후속 법안을 재빠르게 도입했다.연방 대법원 판결 이전에 펜실베이니아 주와 미시시피 주, 웨스트버지니아 주가 이미 스포츠도박 합법화 법안을 가결했다. 위에 거론된 주 외에도 앞으로 스포츠 도박을 도입하는 주는 점점 더 늘 것으로 전망되고 있다. 앞으로 5년 안으로 캘리포니아 주 등 32개 주가 스포츠 도박을 허용할 것이라는 게 전문가들의 전망이다. 스포츠 도박이 세금 조달의 중요한 재원이 될 것으로 기대하고 있기 때문이다.연방대법원의 스포츠 도박 합법화 판결에 가장 발 빠르게 호응하고 나선 스포츠 단체는 미국프로농구 NBA와 미국프로골프 PGA투어이다.미국프로농구 NBA는 지난 8월 미국 프로스포츠 사상 최초로 카지노 업체인 MGM 리조트와 공식 후원계약을 체결했다. 3년간 최소 2,500만 달러(약 280억 원)에 달하는 계약이다. 이 계약으로 NBA와 미국 여자프로농구 WNBA의 공식 파트너가 된 MGM 리조트는 모든 경기에 로고를 노출하는 한편, 리그 하이라이트와 경기 기록 등을 스포츠 베팅 사업에 활용할 수 있게 됐다.PGA 투어 역시 스포츠 도박이 투어 활성화와 수익 증대에 큰 도움이 될 것이라고 내다보고 있다. 타이거 우즈 대 필 미컬슨의 이번 매치 플레이를 계기로 PGA투어가 골프와 베팅을 접목하는 경기를 확대 추진할 것이라는 분석이 나오는 배경이다. PGA 투어는 이미 스포츠 도박 합법화를 예상하고, 투어 선수와 가족, 캐디와 투어 종사자 등 관계자의 스포츠 도박을 금지했다.PGA투어 등 경기를 주최하는 협회 등은 스포츠 도박으로 발생하는 수익 중 일부를 베팅업체로부터 되돌려받아 협회 수익을 증대시키겠다는 입장이다. 아직 정확한 이익배분율은 확정되지 않았지만, 총 베팅액의 1%는 돌려받아야 한다고 주장하는 목소리가 들려오고 있다. 공정한 경기운영에 대한 감시자 역할과 지적 재산권 등에 대한 대가다.미국 게임협회는 미국 전체의 스포츠 도박 시장 규모를 160조 원으로 보고 있다. 또 스포츠 도박이 합법화되면 한 해 260억 달러(우리 돈 약 30조 원)의 경제적 효과와 일자리 15만 개가 만들어질 것으로 내다봤다.우즈와 미컬슨, 101억 원을 두고 단판 대결을 벌인 세계적인 두 선수의 대결엔 세수 확대에 대한 미국 정부의 속셈과 스포츠도박 시장을 선점하려는 PGA투어의 야심 찬 계획이 숨어 있는 셈이다.