한때 세계 최대 IT 전시회였던 세빗, 역사 속으로 퇴장 국제 입력 2018.11.29 (02:53) 수정 2018.11.29 (02:54)

한때 세계에서 가장 큰 IT 전시회였던 '세빗(CeBIT)이 역사 속으로 사라지게 됐습니다.



세빗 주최 측인 도이체메세는 현지 시각 28일 독일 하노버에서, 해마다 개최해온 세빗을 내년부터 더는 열지 않기로 했다고 밝혔습니다.



이는 관람객과 참여 기업이 줄어든 데 따른 것입니다.



세빗은 1990년대 후반과 2000년대 초반 글로벌 닷컴 붐이 일어났을 때 세계 최대 IT 전시회 중 하나로 자리매김했으며 이 무렵 관람객은 최대 85만 명에 이르렀습니다.



지난해 관람객은 20만 명에 그쳤고 올해는 12만 명으로 급감했습니다.



IT 전시회의 주도권이 미국 라스베이거스의 'CES'와 스페인 바르셀로나의 'MWC' 등으로 넘어간 것도 이유로 분석됐습니다.



[사진출처 : EPA=연합뉴스]

