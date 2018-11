민선7기 부산 시민청원제도 'OK 1번가' 시즌 2 개설 뉴스9(부산) 입력 2018.11.29 (11:00)

민선 7기 부산시의 시민청원 제도인 'OK 1번가'가 다시 시작됩니다.



부산시는 다음 달 1일부터 온라인 정책제안 사이트 'OK 1번가'를 시민청원 중심의 시민소통플랫폼으로 개편해 운영을 시작한다고 밝혔습니다.



청원 신청은 OK 1번가 내의 '와글와글' 코너에서 실명확인을 한 뒤 누구나 할 수 있습니다.



부산시는 30일간 300명 이상의 공감을 받은 청원 글은 해당 부서에서 공식답변하며 3천 명 이상 공감을 받은 청원 글은 시장이 직접 답변할 예정입니다.

