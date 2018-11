[스폿@뮤직뱅크 라이브] 미키마우스도 뮤직뱅크로 출근~ 페이스북 Live 입력 2018.11.30 (10:34)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, fans are excited about the special guest's visit. It is Mickey Mouse, who turned 90 this month! Mickey prepared a very special stage with Cosmic Girls. They had a 'collaboration aegyo parade' together! Plus, do not miss all interviews with Red Velvet, EXID, and Nature.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. 오늘 출근길에 깜짝 등장한 손님이 있습니다. 바로 90세 생일을 맞아 한국을 방문한 미키마우스인데요. 오늘 걸그룹 우주소녀와 함께 특별한 무대를 준비했다고 합니다. 우주소녀와 미키마우스는 함께 '애교 퍼레이드'도 펼쳤는데요. 팬들의 반응은 폭발적이었습니다! 레드벨벳, EXID, 네이처의 인터뷰도 함께 담았습니다. 확인해 보시죠!





