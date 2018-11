‘4쿼터 3점포 4방’ OK저축은행, 2연패 탈출…신한은행 6연패 뉴스 9 입력 2018.11.30 (21:52) 수정 2018.11.30 (22:03)

‘4쿼터 3점포 4방’ OK저축은행, 2연패 탈출…신한은행 6연패

입력 2018.11.30 (21:52) 수정 2018.11.30 (22:03) 뉴스 9

여자 프로농구에서는 5위 OK 저축은행과 최하위 신한은행이 연패 탈출 경쟁을 펼쳤는데 누가 웃었을까요?



5연패중인 신한은행과 연패중인 OK 저축은행.



1쿼터 신한은행 김규희 버저 비터로 15대 15 팽팽히 맞섬.



내외곽에서 활약한 OK 저축은행 구슬, 신한은행에는 이경은은 버티고 있었습니다.



승부는 4쿼터 던지는 대로 들어가는 석점 쇼를 펼친 OK 저축은행으로 기울었습니다.



65 대 63.



최하위 신한은행은 6연패에 빠졌습니다.

