트와이스, 12일 신곡 '올해 제일 잘한 일'로 컴백 입력 2018.12.03 (09:10) 연합뉴스

그룹 트와이스가 세 번째 스페셜 앨범 '더 이어 오브 예스'(The Year of YES)로 컴백한다.



JYP엔터테인먼트는 트와이스가 오는 12일 새 앨범과 타이틀곡 '올해 제일 잘한 일'을 발표한다고 3일 밝혔다.



이날 공개된 티저 이미지에서 멤버들은 크리스마스 분위기가 물씬 나는 단아한 옷을 입고 오붓하게 둘러앉았다.



트와이스는 올해 4월 미니 5집 '왓 이즈 러브?'(What is love?)를 시작으로 7월 스페셜 2집 '서머 나잇'(Summer Nights), 11월 미니 6집 '예스 오어 예스'(Yes or yes)에 이어 이번 신보까지 총 4장 신보를 냈다.



JYP는 "변함없는 사랑을 준 팬들에게 감사한 마음과 더 가까이 다가가고 싶은 바람에서 준비한 앨범"이라고 전했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

