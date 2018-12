[글로벌 돋보기] “세계에서 가장 운이 좋은 두 사람” 75년 러브 스토리

▲ 1955년 뉴욕주에서 행복한 한 때를 보내고 있는 아버지 부시, 아들 부시, 그리고 바버라 여사

1945년 결혼식을 올린 조지와 바버라 부시 부부. 이들은 미국 역사상 가장 오랜 기간 결혼 생활을 이어온 대통령 부부라는 기록을 남겼다. 1945년 결혼식을 올린 조지와 바버라 부시 부부. 이들은 미국 역사상 가장 오랜 기간 결혼 생활을 이어온 대통령 부부라는 기록을 남겼다.

1988년 11월, 조지 H. W. 부시의 대통령 당선 당시 모습 1988년 11월, 조지 H. W. 부시의 대통령 당선 당시 모습

지난 2013년 4월 아들 조지 W 부시 전 대통령 기념관 헌정식에서 즐거운 한 때 지난 2013년 4월 아들 조지 W 부시 전 대통령 기념관 헌정식에서 즐거운 한 때

"모든 먼지가 가라앉고 구름이 몰려가면 중요한 것은 신앙과 가족, 친구입니다 … 우리는 과도한 축복을 받았고, 그것을 잘 알고 있습니다(and when all the dust is settled and all the crowds are gone, the things that matter are faith, family and friends. We have been inordinately blessed, and we know that)."지난 달 30일(미국 시간) 세상을 떠난 조지 H.W 부시 전 미국 대통령의 부인이자 조지 W. 부시 전 미국 대통령의 어머니 故 바버라 여사가 1994년 회고록에 남긴 말이다. 그녀는 자신과 자신의 남편을 "세상에서 가장 운이 좋은 두 사람(the two luckiest people in the world)"이라고 칭하며 이렇게 적었다.서로가 서로로 인해 행복했으며, 가족과 친구 그리고 신앙 덕분에 '세상에서 가장 운이 좋은 사람이었다'고 스스로 자신 있게 말할 수 있는 사람이 과연 얼마나 될까?조지 H.W. 부시(아버지 부시) 전 미국 대통령 부부는 "그렇게 행복했다고, 세상에서 가장 운이 좋았다"고 고백했다. 만남에서 이별까지, 남편의 말처럼 그야말로 '동화같은 러브 스토리(storybook meeting)'이었다."미국 대통령이라는 자리도 바버라의 남편 자리에는 못 비겨"조지 H.W. 부시 전 대통령은 생전에 이렇게 말했다. "저는 아마 이 세상에서 가장 높은 산(정상)에 올라가 본 사람일 겁니다. 하지만 그 조차도 바버라의 남편이라는 자리에는 비할 바가 못 됩니다(I have climbed perhaps the highest mountain in the world, but even that cannot hold a candle to being Barbara's husband)." 미국 대통령이라는, 전 세계를 호령하는 지도자의 자리도 사랑하는 아내 바버라의 남편이라는 자리보다는 못하다는 말이다.두 사람의 "동화같은 만남" 지금으로부터 76년 전으로 거슬러 올라간다. 1942년 한 '크리스마스 파티'에서 18세의 조지 부시는 자신보다 한 살 어린 바버라를 보고 첫눈에 반한다. 그리고 파티에 참석한 다른 친구에게 부탁해 바버라를 소개받는다. 당시 바버라 여사는 초록색과 붉은색의 파티 드레스를 입고 있었다고 하는데 부시 대통령은 훗날 자서전에 이렇게 적었다."나는 사람들이 무슨 옷을 입는지를 잘 기억하지 못한다. 하지만 그날은 특별히 내 기억 속에 인상깊은 장면으로 남아 있다. 우리는 이야기를 나누면서 서로를 알게 됐고, 그것은 '동화책 같은 만남'이었다."두 사람은 이듬해인 1943년 8월 약혼하고 1945년 1월 백년가약을 맺었다. 부시 전 대통령이 2차 세계대전에 참전했다가 직접 몰던 폭격기가 일본 방공포에 맞아 격추돼 낙하산으로 탈출, 바다에서 표류한지 4시간만에 극적으로 미군 잠수함에 구조되는 등의 '시대적인 시련' 때문에 시간이 걸렸다고 전해진다. 그렇게 생사의 문턱을 넘나드는 가운데서도 부시 전 대통령은 자신이 몰던 폭격기(Grumman Avenger torpedo bomber)에 '바버라'라는 이름을 붙였다.두 사람 모두 명문가의 출신으로 명문학교를 나와 '동화같은 만남'을 이뤘지만 이들의 삶 또한 순탄하지만은 않았다. 부부는 슬하에 아들 부시 대통령을 비롯해 4남 2녀를 두었지만 둘째이자 장녀였던 로빈을 만 세 살 때 백혈병으로 잃는 아픔을 겪었다. 바버라 여사는 특히 이 때 심한 우울증을 앓았고, 그녀의 트레이드 마크와도 같았던 '은발 머리'는 이때 그렇게 된 것이라고 한다. 바버라 여사는 매일 밤 남편 부시 전 대통령에게 안겨 울면서 아픔을 토로했다며 "남편이 그때 어떻게 나를 떠나지 않을 수 있었는지 놀랍다"고 말하기도 했다. 그러나 이런 바버라 여사를 부시 전 대통령은 언제나 "자녀들의 곁을 지킨 '버팀목'"이라고 치켜세우며 존중해주었다.73년 간을 해로(偕老)한 이들 부부의 동화같은 만남은 올해 4월 바버라 부시 여사가 만 92세를 일기로 먼저 세상을 떠나면서 끝이 났다. 아내의 임종을 지키던 부시 전 대통령은 침대 맡에서 하루종일 손을 맞잡고 있었던 것으로 알려졌다. 그리고 일평생 그토록 사랑했던 아내를 보내는 장례식 자리에서 부시 전 대통령은 아주 특별한 방식으로 아내의 뜻을 기렸다.평소 '양말 매니아(sock man)'로도 유명했던 부시 전 대통령은 알록달록한 책 그림이 그려진 화려한 양말을 신고 장례식에 참석했다. 생전에 재단을 만들어 문맹 퇴치에 힘썼던 아내를 기린다는 의미로 특별히 주문한 양말이었다. 잔잔하고 아름다운(subtle, yet beautiful) 애도였다.그리고 1년도 채 지나지 않아 부부는 함께 영면하게 되었다.생전에 이들 부부는 서로에 대해 이렇게 이야기했다."부시는 내 기분이 어떤지 안다. 그는 영웅이다. 나의 영웅이다" - 故 바버라 부시(George Bush knows how I feel. He is the hero...He is my hero.)"바버라는 다른 남성들이 거의 알지 못하는 기쁨을 내게 주었다." - 故 조지 H.W. 부시(Barbara has given me joy that few men know.)그리고 이들을 곁에서 지켜본 손녀이자 조지 W. 부시(아들 부시) 전 대통령의 딸 제나 부시는 이렇게 말했다."이분들은 내가 아는 가장 귀엽고 사랑스러운 분들이다. 이분들의 삶은 진정한 '러브 스토리'다."직함만 퍼스트 커플(first couple)이 아니라 행복 면에서도 '최고의 커플'이었던 조지 H.W. 부시 전 미국 대통령 부부. 이들은 어떻게 '미국 역사상 가장 오랜 기간 결혼 생활을 이어온 대통령 부부'가 될 수 있었을까?"바버라는 남편이 국정을 운영하는 것을 돕는 것보다 자신의 집안 살림을 꾸리는 데 더 관심이 있었어요." - 조지 H.W. 부시"저는 남편 집무실 근처에는 가지도 않았고, 남편도 제 살림 근처에는 오지도 않았습니다." -바버라 부시"저는 아무도 위협하지 않잖아요, 그래서 저는 '모두의 할머니'일 수 있는 거죠." - 바버라 부시"우리는 매일 밤 함께 기도합니다. 가끔은 누가 기도할 차례인지를 놓고 서로 다투기도 하지만요.... 그래서 저희는 스스로의 죽음 또는 사랑하는 배우자의 죽음도 두렵지 않습니다. (우리를 지금까지 이끌어주신) 위대한 신이 계시다는 걸 알고 있거든요. 그래서 걱정하지 않습니다."세월은 흐르고 사람은 가도, 사랑은 남을 것이다.