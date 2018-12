국제동맹군 “美인질 참수 살해 관여 IS 고위조직원 제거” 국제 입력 2018.12.03 (21:39) 수정 2018.12.03 (21:54)

미국인 구호활동가 참수 살해에 관여한 수니파 무장조직 이슬람국가, IS 고위지휘관이 정밀 공습으로 제거됐다고 국제동맹군이 공개했습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령의 시리아 담당 특사 브렛 맥거크는 현지시간으로 2일 "오늘 국제동맹군이 시리아 남동부에서 아부 알우마라인 등 IS 지휘관 다수를 목표로 정밀 공습을 단행했다"고 소셜미디어 계정을 통해 밝혔습니다.



우마라인은 미국인 구호활동가 피터 캐식 등 서방 인질 살해에 관여한 것으로 알려졌습니다.



IS 격퇴 국제동맹군 대변인 숀 라이언 미군 대령도 3일 "우마라인이 사망했으며, 상세한 정보는 이후에 공개될 것"이라고 말했습니다.



작전지역이나 제거된 IS 조직원 규모 등 이번 공습작전의 구체적인 정보는 공개되지 않았습니다.



미군 출신의 구호활동가 캐식은 2013년 시리아에서 납치됐으며 이듬해 참수 살해됐습니다.



한편 이에 앞서 국제동맹군은 시리아 중남부를 이동하는 시리아군 호송대도 공습한 것으로 전해졌습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

