[글로벌 돋보기] 90대 노정객의 특별한 추모 ‘왼손 거수경례’

조지 H.W. 부시 전 미국 대통령에 대한 장례 절차가 진행 중인 미국 워싱턴에서 사력을 다해 '왼손 거수경례'에 나선 90대 노정객의 추모 모습이 잔잔한 감동을 안겨주고 있다.화제의 주인공은 한때 대권을 놓고 '아버지 부시'와 경쟁했던 밥 돌 전 상원의원, 올해 95살인 돌 전 의원은 우리에게는 '미국 공화당 원내대표' 타이틀로 더 유명한 인물이다.양팔과 손이 거의 마비 상태인 돌 전 의원은 부시 전 대통령의 관 앞에서 수행원의 도움을 받아 휠체어에서 힘겹게 몸을 일으킨 뒤 가까스로 떨리는 팔을 끌어올려 거수경례를 했다.오랜 정적이자 친구, 그리고 2차 세계대전에 참전한 전우로서 최고의 예를 갖춰 고인의 마지막 가는 길을 배웅한 것이다.거동이 불편한 밥 돌 전 상원의원은 지난달 30일 타개한 부시 전 대통령을 조문하기 위해 이날(현지시간 4일) 휠체어를 탄 채 미국 워싱턴DC의 국회 의사당을 찾았다.그리고 수많은 조문객이 지켜보는 가운데 수행원의 도움을 받아 부시 전 대통령의 시신이 안치된 중앙홀에 다가섰다.잠시 뒤 수행원의 부축을 받아 가까스로 몸을 일으킨 돌 전 의원은 왼팔을 끌어올려 고인에게 거수 경계를 했다.휠체어에서 일어나 거수경례를 하기까지의 시간은 불과 15초, 실제로 거수경례가 진행된 시간은 채 1초가 되지 못했다. 펴진 손가락도 겨우 세 개에 불과했다.경호원의 도움을 받아 겨우 몸은 일으켰지만 힘에 부쳐 잠시도 서 있지 못하는 상태인데도 고인에게 최고의 예우를 표하기 위해 마비된 오른손 대신 왼손으로나마 거수경례를 했다. 왼손조차 부분 마비 상태여서 거수경례에는 손가락 세 개만 사용됐다.고인이 된 부시 전 대통령과 마찬가지로 돌 전 의원은 2차 세계대전 참전용사 출신이다. 전쟁 당시 포탄에 맞아 팔 부위에 심각한 부상을 입어 오래전부터 오른팔과 손을 전혀 사용하지 못했고, 왼손 역시 부분적으로 마비 상태였다는 게 외신의 설명이다.밥 돌 전 상원의원의 '왼손 거수경례'는 곧바로 미국 사회 전반에 감동을 안겼다.부시 전 대통령의 대변인 짐 맥그래스는 돌 전 의원의 거수경례에 대해 "위대한 세대의 동료가 마지막으로 보내는 강력한 경의의 제스처(a last, powerful gesture of respect from one member of the Greatest Generation)였다"라고 표현했다.부시 전 대통령의 아들인 젭 부시 전 플로리다 주지사 역시 트위터에 돌 전 의원의 조문 영상을 올려 "믿을 수 없을 정도로 놀랍다"고 감사의 뜻을 표했다.미국 주요 언론들도 돌 전 의원의 '거수경례' 조문 소식을 관련 영상과 함께 전하며, 두 사람의 오랜 인연을 소개했다.워싱턴포스트(WP)는 "공화당 후보로서 부시 대통령과 경쟁했던 밥 돌 전 의원이 감동적인 모습을 보였다, 수행원의 도움으로 그는 부시 앞에 잠시 설 수 있었다"고 소개했다.USA투데이는 "밥 돌이 미 의사당에서 부시 H.W. 대통령에 대한 마지막 거수경례를 위해 일어섰다"는 제목의 기사를 출고했고, 폭스뉴스는 "밥 돌이 조지 부시 대통령에게 거수경례를 하기 위해 휠체어에서 일어나는 드라마틱한 순간이 연출됐다"고 당시 상황을 표현했다.27년간 미국 연방 상원의원을 지낸 밥 돌 전 의원은 1988년 공화당 대선 경선에서 부시 전 대통령과 맞붙은 인연이 있다. 그는 당시 경선에서 패배했지만, 이후 부시 전 대통령과 오랜 친구로 지내며 우정을 쌓아온 것으로 전해진다.1992년 대선에서 패해 정계를 은퇴한 부시 전 대통령이 1996년 대선에 출마한 밥 돌 전 의원에 대해 "그가 원하는 건 뭐든지 하겠다"며 지지 선언을 한 것은 여러 일화 중에 하나다.이런 부시 전 대통령에 대해 돌 전 의원은 최근 CNN과 가진 인터뷰에서 "부시는 초당파적인 대통령이었고, 우리는 많은 일을 함께 했다"고 회고하기도 했다.두 사람의 각별한 인연을 반영해 캔자스 대학의 돌 정치연구소는 부시 전 대통령이 남긴 유산과 두 사람의 관계를 기리기 위해 특별 애도 기간을 설정했다. 연구소 측은 조문객들이 남긴 방명록을 부시 전 대통령의 유족들에게 전달할 계획이라고 밝혔다.지난달 30일 94세를 일기로 타계한 故 조지 H. W 부시 전 대통령의 유해는 5일(현지시간) 워싱턴DC 국립대성당에서 열리는 장례식이 끝난 뒤 다시 고향인 텍사스로 운구될 예정이며, 이후 텍사스 A&M 대학 내 부인 바버라 여사와 딸 로빈이 잠든 부시 도서관 내 정원에 묻힐 예정이다.