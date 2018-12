[스폿@뮤직뱅크 라이브] 돌아온 갓세븐 “기적같아요” 페이스북 Live 입력 2018.12.07 (11:42)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, GOT7 talked about their feelings on comeback. Member Yugyeom said "this album is a miracle". GOT7 said there are two meanings for the 'miracle'; the moment when they met their fans, and releasing another album this year. It is hard to release 3 albums in a year, but GOT7 did it! Plus, do not miss all interviews with Red Velvet, Key(SHINee), Nature, and Dreamnote.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. 정규 3집으로 돌아온 갓세븐이 컴백 소감을 밝혔습니다. 멤버 유겸은 "이번 앨범 자체가 기적이다"라고 말했는데요. 이 '기적'에는 두 가지 의미가 있다고 합니다! 먼저, "힘들었던 순간들을 이겨낼 수 있도록 응원해 준 팬들을 만난 순간". 그리고 "연말에 또 앨범을 낸 것"인데요. 실제로 갓세븐은 올해만 3차례 앨범을 발매했습니다. 1년에 세 차례나 앨범을 내기란 쉽지 않은 일인 만큼 더 '기적'같이 느껴졌다고 합니다. 레드벨벳, 키(샤이니), 네이처, 드림노트의 인터뷰도 함께 담았습니다. 확인해 보시죠!





[스폿@뮤직뱅크 라이브] 돌아온 갓세븐 “기적같아요”

입력 2018.12.07 (11:42) 페이스북 Live

