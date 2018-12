[글로벌 돋보기] 유튜브 트렌드분석가가 밝힌 ‘25억뷰 영상’의 비결

▲ 카일리 제너 제작 유튜브영상 'To Our Daughter'

올 한해 전 세계 유튜브 사용자들에게 가장 많은 사랑을 받은 영상은 'To Our Daughter(우리 딸에게)'라는 제목의 11분 30초짜리 영상이었다. 미국의 모델 출신 소셜미디어 스타인 카일리 제너(Kylie Jenner)의 첫 딸 출산기를 담고 있다.미국인 3명 중 1명은 시청한다는 슈퍼볼 기간(2월 4일)에 게시됐는데도 일주일만에 조회수 5천만건을 넘기는 기록을 세웠다. 이같은 폭발적인 반응에 유튜브 트렌드 분석가는 "미국 뿐 아니라 전 세계에서 거대한 사건이 일어났다"고 평가했을 정도다.평범한 주제인 듯하지만, 내용이 매우 구체적이고 사적이어서 '카일리 제너'에 관심이 있는 사람이라면 한 번쯤은 '클릭'할 수밖에 없어 보인다. 아기 아빠인 래퍼 트래비스 스콧(Travis Scott)과의 일상은 물론 임신을 확인한 순간 환호성을 지르는 모습, 병원에서 초음파 검사를 받는 모습, 아기 옷과 신발을 준비하는 모습, 진통을 겪고 출산하는 과정을 가감없이 보여준다.전 세계의 대중들은 왜 카일리 제너에게 관심을 갖는 걸까?카일리 제너는 1997년생, 올해 나이 21살이다. 어릴 때 TV리얼리티쇼에 출연하면서 유명해졌고 모델로 활동하며 번 돈으로 본인의 이름을 딴 화장품 사업(Kylie Cosmetics)을 시작해 큰 성공을 거뒀다. 올해는 인스타그램 1억 팔로워 이상으로 세계에서 인스타그램 팔로워가 가장 많은 톱 10 안에 들었고 타임지가 선정한 영향력있는 인물 25인에 들기도 했다.미국 경제전문지 포브스는 올해 8월, 카일리를 표지 모델로 선정했다. 카일리의 자산가치를 9억 달러, 약 1조원에 달하는 것으로 집계했는데 자수성가한 억만장자로는 최연소 기록이라고 밝혔다. 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)는 만 23살에 자수성가한 억만장자 대열에 올랐기 떄문이다.카일리를 더욱 유명하게 만드는 것은 가족들이다. 모델이면서 역시 소셜미디어 스타인 켄달 제너와 킴 카다시안이 언니들이다. 힐튼가의 패리스 힐튼 못지않게 화제를 몰고 다니는 인물들이다.브이로그(Vlog ; '비디오(vedio)'와 '블(blog)'의 합성어)로 유명한 데이비드 도브릭(David Dobrik)이 여자친구와의 이별이야기를 담은 'Broke Up(헤어졌다)'도 잘 팔린 콘텐츠였다.영상은 너무도 단순하다. 두 남녀가 카메라 앞에 앉아 웃고 때로는 울면서 이별 이야기를 풀어낸다. 하지만 1년 동안 25억 건이 넘는 조회수를 기록했다.뿐만아니라 이 영상을 시청한 수 많은 남녀가 카메라 앞에 앉아 자신들의 이별이야기를 '콘텐츠'로 만들어내면서 유튜브에서 'Broke Up'으로만 검색해서는 원조 영상을 찾기 어려울 정도다.유튜브 트랜드 분석가는 도브릭 커플이 유튜브계의 '브란젤리나: 영화배우 브래드피트와 안젤리나 졸리의 이름을 붙여 부르는 말)' 커플로 등극했다고 말했다.사람들의 치열한 논쟁을 부른다면 일단 유튜브에서는 성공하는 것 같다. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? ( 당신은 "야니"로 들리나요, "로렐"로 들리나요?)'은 '올해의 소셜미디어 토론'에도 뽑혔는데, 하나의 음성 파일을 두고 "야니"로 들린다는 사람과 "로렐"로 들린다는 사람이 있는 것은 무슨 이유 때문인지 그 궁금증을 과학적으로 설명해주고 있다.세상을 반으로 갈라놓은 이 논쟁이 계속되는 동안 사람들은 유튜브를 방문해 '이상한 현상의 원인'을 찾아봤다. 덕분에 올해 유튜브 인기 영상 5위를 기록했다.유튜브가 올 한해 유튜브를 강타한 영상 10개를 골라 순위를 매겼다. 매달 19억명이 접속하는 유튜브 세계에서 조회수도 높을 뿐아니라, 많은 사람들의 입소문을 타서 자신들만의 버전까지 제작하게 하는 '파급력'을 지닌 영상인지를 평가한 결과다.유튜브에서 수석 트렌드·문화 분석가로 일하고 있는 케빈 앨로카가 인기 높은 유튜브 영상을 만드는 비결을 공개했다. 약 8년간 유튜브에 게시되는 영상을 분석한 결과다.첫번째는 일단 '화제의 인물'이 돼야 한다는 것이다. 화제의 인물이 예기치 않은 사건을 만들어내면 금상첨화다. 카일리 제너의 '우리 딸에게'가 올해의 유튜브 영상 1위에 오를 수 있었던 비결이기도 하다.앨로카는 "카일리는 엄청난 수의 팔로워(follower)를 갖고 있고 그녀가 아기를 낳았다는 발표 자체만으로도 팔로워들의 관심을 끌기에 충분했다"고 분석했다. 유튜브 영상 곳곳에 담겨진 집안 모습, 음식 취향, 친구들과의 파티 장면들은 카일리의 모든 것을 궁금해 하는 대중들에게 엄청난 반응을 불러일으켰다.앨로카는 화제의 인물이 되기 위해서는 독특한 영상 제작에 힘쓰기보다는 자신의 채널 '구독자'를 늘리기 위한 노력이 우선 필요하다고 조언했다.하지만 '화제의 인물'이 아니라고 해도 실망할 필요는 없다. 시청자들이 '참여하고 싶게 만드는' 콘텐츠를 제작하면되기 때문이다. 앨로카가 꼽은 두번째 비결, '바이러스 같은 영상(viral video)'이다.앨로카는 "영상을 본 시청자들이 말할 게 있거나 또한 스스로 만들고 싶어할 만한 버전(version)이 있다. 그런 과정에서 바이러스처럼 급속히 확산된다"고 설명했다.앞서 인기 영상 3위에 오른 'Broke Up' 이나 'Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? 이 대표적이다. 수 많은 '이별 버전'들이 탄생했고, 같은 음성인데 왜 사람마다 다르게 들리는 지에 대한 각종 열띤 토론들이 이어졌다.마지막 세번째 비결은 '속도'이다.앨로카는 "유튜브 영상은 상호작용을 통해 퍼지는데, 배포 속도가 중요하다"고 말했다. '화제의 인물'처럼 많은 팔로워를 보유하고 있는 사람이라면 게시하는 순간 많은 사람들과 공유될 것이다. "팔로워가 많은 사람이 사람이 자신의 영상을 게시하고 공유한다면 신속하게 영상이 유통될 수 있다"고 설명했다.올 한 해 세계 유튜브 사용자들에게 가장 많은 사랑을 받은 10개의 영상이다. 처음으로 베트남에서 제작된 영상이 순위권에 진입한 점이 특이점이다.1.To Our Daughter2.Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect3.we broke up4.Walmart yodeling kid5.Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)6.Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 37.Build Swimming Pool Around Underground House8.Cobra Kai Ep 1 - "Ace Degenerate" - The Karate Kid Saga Continues9.Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana10.NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | L M CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NH N QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC