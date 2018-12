몬스타엑스, 美 뉴욕 타임스스퀘어 전광판 장식 입력 2018.12.12 (10:59) 연합뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

보이그룹 몬스타엑스가 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판을 장식했다.



12일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 네이버 V라이브 측은 최근 공식 SNS 채널에 타임스스퀘어를 장식한 몬스타엑스의 옥외 전광판 사진을 게재했다.



해당 전광판에는 몬스타엑스가 무대에서 활약하는 모습과 'V is always here for MONSTA X'(몬스타엑스와 언제나 함께하는 V 라이브)란 문구가 영상으로 담겼다.



이 영상은 지난 6일(이하 현지시간)부터 13일까지 타임스스퀘어의 라인 프렌즈 스토어 전광판에 등장한 것으로 네이버 V라이브 측이 몬스타엑스의 '징글볼' 투어 공연을 축하하고자 게재했다. 멤버들은 지난 7일 '징글볼' 뉴욕 공연을 마친 뒤 전광판 앞에서 인증 사진을 남기기도 했다.



몬스타엑스는 소속사를 통해 "'징글볼' 뉴욕 공연 중 이번 영상을 직접 볼 수 있어 행복하고 즐거운 경험이었다"며 "앞으로 더 성장해 세계에서 더욱 큰 활약을 보여주는 몬스타엑스가 되겠다"고 전했다.



몬스타엑스는 지난달 30일 로스앤젤레스를 시작으로 뉴욕까지 최근 미국 6개 도시에서 열린 '징글볼' 투어에 출연해 현지 관객 12만명을 만났다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

몬스타엑스, 美 뉴욕 타임스스퀘어 전광판 장식

입력 2018.12.12 (10:59) 연합뉴스

보이그룹 몬스타엑스가 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판을 장식했다.



12일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 네이버 V라이브 측은 최근 공식 SNS 채널에 타임스스퀘어를 장식한 몬스타엑스의 옥외 전광판 사진을 게재했다.



해당 전광판에는 몬스타엑스가 무대에서 활약하는 모습과 'V is always here for MONSTA X'(몬스타엑스와 언제나 함께하는 V 라이브)란 문구가 영상으로 담겼다.



이 영상은 지난 6일(이하 현지시간)부터 13일까지 타임스스퀘어의 라인 프렌즈 스토어 전광판에 등장한 것으로 네이버 V라이브 측이 몬스타엑스의 '징글볼' 투어 공연을 축하하고자 게재했다. 멤버들은 지난 7일 '징글볼' 뉴욕 공연을 마친 뒤 전광판 앞에서 인증 사진을 남기기도 했다.



몬스타엑스는 소속사를 통해 "'징글볼' 뉴욕 공연 중 이번 영상을 직접 볼 수 있어 행복하고 즐거운 경험이었다"며 "앞으로 더 성장해 세계에서 더욱 큰 활약을 보여주는 몬스타엑스가 되겠다"고 전했다.



몬스타엑스는 지난달 30일 로스앤젤레스를 시작으로 뉴욕까지 최근 미국 6개 도시에서 열린 '징글볼' 투어에 출연해 현지 관객 12만명을 만났다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보