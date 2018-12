[스폿@뮤직뱅크 라이브] 아이돌이 말해주는 ‘겨울철 목 관리법’ 페이스북 Live 입력 2018.12.14 (11:32) 수정 2018.12.14 (11:35)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, Ben, Voisper, Lovelyz, and Day6 showed a perfect live. After singing, they introduced how they keep their voices in shape. Ben picked 'sleep'. She said "a good-night sleep is good for your health and voice". Voisper introduced a unique way. They said "we sing all the way to KBS. That's our secret". Plus, do not miss all interviews with Spectrum, Nature, 14U, Hwang In Sun, The Boyz, and Golden Child.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. 오늘 출근길에서 완벽한 라이브를 선보인 가수들이 있습니다. 벤과 보이스퍼, 러블리즈, 데이식스가 그 주인공인데요. 춥고 건조한 겨울, 아침 7시라는 '극한 조건'속에서 최상의 라이브를 위한 '목 관리 꿀팁'도 공개했습니다. 먼저, 신곡 '180도'로 돌아온 벤은 '잠'을 꼽았는데요. "잠을 충분히 자야 컨디션도 회복되고, 목소리도 잘 나온다"고 말했습니다. 한편 보이스퍼는 목을 잘 풀어주는 것이 중요하다고 말했는데요. "사실 KBS에 도착할 때 까지 차에서 노래를 쉬지 않고 부른다. 이것이 저희의 목 관리법"이라고 말했습니다. 스펙트럼, 네이처, 원포유, 황인선, 더보이즈, 골든차일드의 인터뷰도 함께 담았습니다. 확인해 보시죠!





기자 정보