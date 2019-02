[스폿@뮤직뱅크 라이브] 출근길에 이불을 들고 온 아이돌? “있다”

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'.Today, a girl group Nature came to KBS in pajamas. From a lovely white pajama dress to a animal character pajama, each member chose different styles that matched them well. But today's highlight was a cotton blanket that they had made themselves. These nine girls who 'just jumped out of bed' also made a video; "This kind of Spotted at Music Bank has never existed so far". Take a look! The interview with Kim Soo-chan is also included.아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 스폿@뮤직뱅크입니다. 오늘 뮤직뱅크에 '잠옷 바람'으로 출근한 걸그룹이 있습니다. 바로 '꿈꿨어'로 활동 중인 네이처인데요. 원피스 잠옷부터 동물 캐릭터 잠옷까지, 각 멤버들의 이미지에 꼭 맞는 잠옷을 갖춰 입고 헤어밴드까지 착용했습니다. 하지만 오늘의 포인트는 멤버들이 직접 만든 솜이불이었는데요. '침대에서 방금 뛰쳐나온' 콘셉트를 발랄하게 소화한 아홉 명의 소녀들. 멤버들이 직접 만든 "지금까지 이런 출근길은 없었다" 영상도 함께 보시죠! 김수찬의 인터뷰도 함께 담았습니다.▶ 유튜브에서 KBS News English 를 검색하세요. 매주 금요일 [Spotted at Musicbank] 풀영상을 보실 수 있습니다.