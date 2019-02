‘불후의 명곡’, 퀸 특집 23일 방송…김종서·서문탁 등 출격 입력 2019.02.22 (15:59) 연합뉴스

KBS 2TV 예능 '불후의 명곡 - 전설을 노래하다'가 20세기 전설적인 록밴드 퀸 특집으로 꾸며진다.



KBS는 23일 방송될 '불후의 명곡'에서 '위 윌 록 유'(We Will Rock You), '보헤미안 랩소디'(Bohemian Rhapsody), '위 아 더 챔피언스'(We Are The Champions) 등 수많은 명곡을 남긴 록밴드 퀸을 다룬다고 22일 밝혔다.



특집방송에는 김종서, 서문탁 등 노장 정통 로커와 파워 보컬 손승연, 크로스오버 그룹 포레스텔라, 남태현, 하은 등 6팀이 출연한다.



23일 오후 6시 5분 방송.

