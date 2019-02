[스폿@뮤직뱅크 라이브] 차태현X홍경민X사무엘 ‘분리수거 댄스’ 페이스북 Live 입력 2019.02.22 (16:52)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. After the debut at KBS 2TV '2 Days & 1 Night', this new group came to 'Music Bank' for the first time. They are Brave Hongcha and Samuel! Samuel said "Taehyun was so fascinated by lots of fans. We feel like we are standing on the red carpet now." Then, what Taehyun said made everyone laugh. "The point of the song is 'isolation dance', but it looks like a recycling vibe for us". Take a look at their dance in a video! The interviews with Shinee Taemin, Monsta X, Nature are also included.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 스폿@뮤직뱅크입니다. KBS 2TV '1박 2일'에서 데뷔하고 뮤직뱅크에 신고식을 치르러 온 그룹이 있습니다. 바로 용감한 홍차(차태현, 홍경민)와 사무엘인데요. 사무엘은 "출근길 들어올 때 태현이 형이 너무 신기해했다"고 했고 차태현은 직접 신곡의 포인트를 소개했는데요. "Isolation, 즉 분리 댄스인데, 분리수거 느낌이 난다"라고 말해 큰 웃음을 안겼습니다. 이른 바 분리수거 댄스, 영상으로 확인하시죠! 샤이니 태민, 몬스타엑스, 네이처의 인터뷰도 함께 담았습니다.



▶ 유튜브에서 KBS News English 를 검색하세요. 매주 금요일 [Spotted at Musicbank] 풀영상을 보실 수 있습니다.

