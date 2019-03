獨언론 “정부, 자국민 IS 포로 시민권 박탈키로” 국제 입력 2019.03.04 (20:18) 수정 2019.03.04 (20:23)

독일 정부가 이슬람 무장단체, IS에 가담한 자국민을 대상으로 몇 가지 조건을 들어 시민권을 박탈하기로 했다고 일간 쥐트도이체차이퉁 등 현지 언론이 오늘(4일) 보도했습니다.



보도에 따르면, 호르스트 제호퍼 내무장관과 카타리나 발리 법무장관은 이중국적자이면서 18세 이상인 IS 가담자를 대상으로 국적을 박탈하기로 합의했습니다.



관련법을 만들더라도 소급적용은 하지 않기로 해 현재 시리아에서 포로로 잡혀있는 독일인 IS 가담자들은 해당하지 않습니다.



이번 결정은 독일을 포함한 유럽 국가들이 IS 가담자들의 송환 문제를 놓고 고민하던 가운데 나왔습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]

