LG전자, 美 음악축제 SXSW 첫 참가…혁신제품 대거 공개 경제 입력 2019.03.05 (10:29)

LG전자가 음악·영화·기술 등을 망라하는 세계 최대 규모 페스티벌인 '사우스 바이 사우스웨스트'(SXSW·South by Southwest)에 처음으로 참가해 제품들을 공개한다고 밝혔습니다.



SXSW는 1987년 음악페스티벌로 시작해 점차 전시 규모를 확장해 현재는 음악과 영화는 물론 스타트업 주도의 신기술과 신제품 등 새로운 아이디어를 선보이는 행사입니다.



LG전자는 오는 8일부터 5일 동안 미국 텍사스주 오스틴에서 열리는 SXSW 행사에 '더 나은 삶을 위한 혁신'(Innovation for a Better Life)을 주제로 단독 전시장인 'LG 인스퍼레이션 갤러리'를 마련합니다.



LG전자 전시장에는 고객과 교감하는 공감형 로봇 시리즈, 아이스크림 제조기, 스마트 라이팅 솔루션을 적용한 응원봉 등 외부에 처음 공개하는 다양한 제품들이 준비될 예정입니다.



공감형 로봇 시리즈는 감성 케어에 특화된 LG 클로이 케어봇을 비롯해 보안카메라 기능을 탑재한 LG 클로이 캠봇, 가족 개개인의 집사처럼 일상생활을 편리하게 해주는 LG 클로이 소셜봇 등이 전시됩니다.



캡슐형 아이스크림 제조기인 '스노우화이트'도 이번 전시 때 처음으로 공개됩니다.





