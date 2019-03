독일 “IS 가담자 국적 박탈”…유럽서 확산? 뉴스 12 입력 2019.03.05 (12:33) 수정 2019.03.05 (13:03)

[앵커]



독일 정부가 이슬람 수니파 무장단체 IS에 자국민이 가담할 경우 국적을 박탈하기로 했습니다.



IS 가담자의 신병 처리를 두고 유럽 국가들이 골머리를 앓는 가운데 나온 결정이어서 다른 국가들로 확산될지 주목됩니다.



베를린 유광석 특파원의 보도입니다.



[리포트]



독일 연방 정부가 결정한 국적 박탈 대상자는 이중 국적자이면서 18세 이상인 IS 가담자입니다.



독일 정부의 이 같은 입법안은 곧 연방의회에서 표결될 예정입니다.



다만 이 법안은 소급 적용되지 않기 때문에 현재 시리아에 포로로 잡혀 있는 IS 가담자들에겐 적용되지 않습니다.



IS와 연계돼 활동을 한 독일 국적자는 현재까지 천여 명에 이르는 것으로 파악되고 있는데, 독일 정부는 이들의 송환에도 부정적인 입장입니다.



독일의 이번 결정은 향후 국가 안보에 큰 위협이 될 수 있는 테러조직 가담자에 대해 단호한 조치를 취해 안보 위해 요소를 차단하려는 조치로 해석됩니다.



IS 가담자의 송환 문제로 골머리를 앓고 있는 다른 유럽 국가들도 단호한 태도를 보이고 있습니다.



영국은 2015년 15세 때 IS에 합류했다 최근 귀국을 희망한 19살 샤미마 베굼의 시민권을 박탈했습니다.



네덜란드 정부도 베굼의 남편이자 IS 가담자로 현재 쿠르드에 수감돼 있는 자국민 야고 리다이크의 송환을 거부했습니다.



네덜란드 정부는 영국에서 거부당한 아내와 아이를 네덜란드가 받아달라는 리다이크의 요청도 거절했습니다.



현재 시리아 민주군에 잡혀 있는 외국인 포로는 50개국 출신 800여 명에 이릅니다.



IS 격퇴가 임박하면서 외국인 가담자의 신병 처리 문제가 국제사회의 쟁점으로 부각되고 있습니다.



베를린에서 KBS 뉴스 유광석입니다.

