[스폿@뮤직뱅크 라이브] (여자)아이들의 무대 밖 모습은? 페이스북 Live 입력 2019.03.08 (15:43)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. (G)-IDLE came back with the latin-infused single 'Senorita'. They are receiving high marks as the representative group of girl crush concept. But you can find their natural and lovely charm when they're not performing. Unlike the powerful stage outfit, they showed off girlish fashions. They also shyly posed when fans called their names. Plus, do not miss all the interviews with Monsta X, Ha Sungwoon and Jang Dongwoo.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 스폿@뮤직뱅크입니다. 신곡 '세뇨리타'로 돌아온 (여자)아이들이 KBS에 출근했습니다. 카리스마 넘치는 안무로 '걸 크러시'의 정점을 찍었다는 평가를 받고 있는데요. 그러나 무대 밖에서는 귀엽고 청순한 여섯 명의 소녀들! 탱고와 재즈, 라틴풍의 분위기를 한껏 살린 강렬한 무대 의상과 달리, 수수하고 청순한 느낌의 사복 패션으로 출근 도장을 찍었습니다. 팬들이 이름을 부르자 수줍게 포즈를 취하기도 했는데요. 영상으로 확인하시죠! 몬스타엑스, 장동우, 하성운의 인터뷰도 함께 담았습니다.



▶ 유튜브에서 KBS News English 를 검색하세요. 매주 금요일 [Spotted at Musicbank] 풀영상을 보실 수 있습니다.

[스폿@뮤직뱅크 라이브] (여자)아이들의 무대 밖 모습은?

입력 2019.03.08 (15:43) 페이스북 Live

