방탄소년단, 美 인기쇼 ‘SNL’서 신곡 무대 공개 문화 입력 2019.03.14 (11:22) 수정 2019.03.14 (11:50)

그룹 방탄소년단이 다음 달 미국 NBC방송의 유명 코미디쇼 '새터데이 나이트 라이브'(SNL)에서 신곡 무대를 최초 공개합니다.



소속사 빅히트엔터테인먼트는 "방탄소년단이 다음 달 13일 SNL에서 새 앨범 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 신곡 무대를 처음 선보인다"고 밝혔습니다.



SNL 측도 소셜미디어 계정을 통해 "방탄소년단이 뮤지컬 게스트로 출연한다"고 공개했습니다.



방탄소년단은 지난해 5월 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)로 컴백할 때 미국 '빌보드 뮤직 어워즈'(BBMA)에서 첫 무대를 공개한 데 이어, 이번에는 SNL에서 세계 시장을 겨냥한 프로모션에 나섭니다.



방탄소년단의 새 음반은 다음 달 12일 전 세계에 동시 발매됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

방탄소년단, 美 인기쇼 ‘SNL’서 신곡 무대 공개

입력 2019.03.14 (11:22) 수정 2019.03.14 (11:50) 문화

