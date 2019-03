[스폿@뮤직뱅크 라이브] 인피니트 장동우 “군대 가기 전 마지막으로 하고 싶은 일은…” 페이스북 Live 입력 2019.03.15 (17:12) 수정 2019.03.15 (17:17)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Jang Dong-woo talked about his upcoming enlistment in military. Since he did not pass the exam for the duty police, he would join the military as an active-duty soldier. Jang Dong-woo promised to upload his results as soon as possible. The last thing he wants to do before enlisting was the 'last family dinner'. He said "after my mom takes her store over, I would like to have one." Jang Dong-woo also sent a video message to Lee Sung-yeol, another Infinite member. Also, take a look at all the interviews with Seven O'clock, Argon, S.I.S, Neon Punch, Haeun Yosep, Trei, HBY, Dream Note, GWSN, (G)-Idle, and Jus2.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 스폿@뮤직뱅크입니다.



인피니트 장동우가 오늘 출근길에 군 입대에 관해 언급했습니다. 장동우는 의무경찰 시험에 불합격해 현역 입대를 준비 중인데요. "아직 결과가 나오지는 않았지만, 나오는대로 SNS에 올리겠다"고 팬들에게 약속했습니다. 군대 가기 전 마지막으로 하고 싶은 일로는 '가족들과의 식사'를 꼽았는데요. "어머니께서 가게를 정리하시고 있는 상황인데, 좀 정리되면 가족끼리 모여 밥 한 끼 먹고 싶다"고 밝혔습니다. 또 멤버 이성열에게 훈훈한 영상편지를 전하기도 했는데요. 어떤 내용이었을까요? 영상으로 확인해 보시죠!



세븐어클락, 아르곤, S.I.S, 네온펀치, 하은요셉, 열혈남아, 드림노트, 공원소녀, (여자)아이들, 우석X관린, 저스투의 인터뷰도 함께 담았습니다.



